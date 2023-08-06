Потерпілі через підрив Каховської ГЕС можуть подати заяви на виплати до кінця жовтня, — Верещук

Міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук. Фото: facebook.com/vereshchuk.iryna

Від громадян, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, надійшло понад 9 тисяч заяв на отримання грошової допомоги.

Про це в ефірі телемарафону розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Як отримати компенсацію

"Понад 8 тисяч уже отримали виплати, 9 тисяч — подали заявки. Але ми продовжуємо можливість подати заявку… Ми звернулися до Кабміну, щоб до кінця жовтня продовжити ці терміни", — сказала урядовиця.

Вона наголосила, що всі постраждалі внаслідок теракту на Каховській ГЕС до кінця жовтня можуть подати ці заявки.

За словами Верещук, кожна особа може отримати виплати у розмірі 5 тисяч гривень від держави і 6600 — від МОМ.

"І вони отримують. Але, окрім того, постраждалі з числа фермерів, ті, хто втратили угіддя, городи, землю, — додатково можуть отримати гроші. Щодо фермерів є окрема постанова…. Це окремі гроші, і вони теж є", — запевнила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.