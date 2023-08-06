Потерпевшие из-за подрыва Каховской ГЭС могут подать заявления на выплаты к концу октября, — Верещук
От граждан, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, поступило более 9 тысяч заявлений на получение денежной помощи.
Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Как получить компенсацию
"Более 8 тысяч уже получили выплаты, 9 тысяч — подали заявки. Но мы продолжаем возможность подать заявку… Мы обратились в Кабмин, чтобы до конца октября продлить эти сроки", — сказала чиновник.
Она подчеркнула, что все пострадавшие в результате теракта на Каховской ГЭС до конца октября могут подать эти заявки.
По словам Верещук, каждый человек может получить выплаты в размере 5 тысяч гривен от государства и 6600 — от МОМ.
"И они получают. Но, кроме того, пострадавшие из числа фермеров, те, кто потерял угодья, огороды, землю, — дополнительно могут получить деньги. Что касается фермеров, то есть отдельное постановление…. Это отдельные деньги, и они тоже есть", — заверила вице-премьер.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.
В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.