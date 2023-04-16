Потоп на Черкащині: святкові паски людям доставляли на човнах

Рятувальники доставили паски у село Хрещатик на Черкащині, 16 квітня 2023 року. Фото: t.me/dsns_telegram

Низка населених пунктів Черкащини зустріли Великдень в умовах сильного підтоплення. Жителям постраждалих від повені населених пунктів святкові паски доставили рятувальники.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Як розповіли у ДСНС, у село Хрещатик Черкаської області рятувальники доставили постраждалим від паводків святкові паски.

Відомство також оприлюднило фото, як жителі підтопленого села отримують паски від рятувальників, стоячи по коліна у воді.

Доставка великодніх пасок у підтоплені села Черкащини. Фото: t.me/dsns_telegram

Великдень у селі Хрещатик на Черкащині, яке постраждало від повені. Фото: t.me/dsns_telegram

Нагадаємо, спостерігається сезонне підвищення рівня води в межах рік Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Також ми писали, що на Дніпрі залишається найкритичніша ситуація із підняттям рівня води. Цього року в Чернігівській області очікується паводок, який перевищуватиме рівень паводка 2013 року. Якщо рівень води продовжить підніматися, то під загрозою підтоплення залишаться 22 населені пункти, де проживає понад 4 тисячі осіб.

Раніше співробітники ДСНС показали, як допомагають українцям боротися з повенями.