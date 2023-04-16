Потоп на Черкасщине: праздничные паски людям доставляли на лодках

Спасатели доставили паски в село Крещатик Черкасской области, 16 апреля 2023 года. Фото: t.me/dsns_telegram

Ряд населенных пунктов Черкасской области встретил Пасху в условиях сильного подтопления. Жителям пострадавших от наводнения населенных пунктов праздничные паски доставили спасатели.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Как рассказали в ГСЧС, в село Крещатик Черкасской области спасатели доставили пострадавшим от паводков праздничные паски.

Ведомство также обнародовало фото, как жители подтопленного села получают паски от спасателей, стоя по колено в воде.

Доставка пасок в подтопленные села Черкасщины. Фото: t.me/dsns_telegram

Пасха в селе Крещатик Черкасской области, которая пострадала от наводнения. Фото: t.me/dsns_telegram

Напомним, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Также мы писали, что на Днепре остается критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка в 2013 году. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.

Ранее сотрудники ГСЧС показали, как помогают украинцам бороться с наводнениями.