Потоп на Черкасщине: праздничные паски людям доставляли на лодках
Ряд населенных пунктов Черкасской области встретил Пасху в условиях сильного подтопления. Жителям пострадавших от наводнения населенных пунктов праздничные паски доставили спасатели.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Как доставлялись паски
Как рассказали в ГСЧС, в село Крещатик Черкасской области спасатели доставили пострадавшим от паводков праздничные паски.
Ведомство также обнародовало фото, как жители подтопленного села получают паски от спасателей, стоя по колено в воде.
Напомним, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.
Также мы писали, что на Днепре остается критическая ситуация с поднятием уровня воды. В этом году в Черниговской области ожидается паводок, который будет превышать уровень паводка в 2013 году. Если уровень воды продолжит подниматься, то под угрозой подтопления останутся 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.
Ранее сотрудники ГСЧС показали, как помогают украинцам бороться с наводнениями.