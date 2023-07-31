Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Позбавлення українців трудових прав: росіяни поширюють черговий фейк arrow

Позбавлення українців трудових прав: росіяни поширюють черговий фейк

31 липня 2023 15:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Позбавлення українців трудових прав: росіяни поширюють черговий фейк
Трудові права українців. Ілюстративне фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російська пропаганда стверджує, що через нові закони українці не мають трудових прав. Проте, це черговий фейк.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій "SPRAVDI".

Читайте також:

Що пишуть російські ЗМІ

На російських сайтах пишуть, що українська влада начебто знищує трудові права та відбирає в громадян України надбавки за наднормові дні та обіцяні вихідні. 

null
Скриншот публікації на російському сайті. Джерело: SPRAVDI

Яка ситуація насправді

"Правда: наразі трудові відносини в Україні регулює закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Він дійсно може обмежувати трудові права під час війни, але є одне але. Завдяки доповненню, яке ухвалили влітку 2022-го, вдалося регламентувати робочий час і час відпочинку на період дії воєнного стану, відновити механізм оплати за роботу у вихідний та уточнити порядок надання щорічної основної відпустки", — аргументували у Центрі. 

Зазначається, що роботодавець має право додавати робочі години, проте не зобов'язаний. Такий закон втратить свою чинність одразу після закінчення дії воєнного стану. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти вигадали новий фейк. Вони розклеюють неправдиві листівки у місті та залякають населення українською мовою. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз