Позбавлення українців трудових прав: росіяни поширюють черговий фейк

Трудові права українців. Ілюстративне фото: pixabay

Російська пропаганда стверджує, що через нові закони українці не мають трудових прав. Проте, це черговий фейк.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій "SPRAVDI".

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Що пишуть російські ЗМІ

На російських сайтах пишуть, що українська влада начебто знищує трудові права та відбирає в громадян України надбавки за наднормові дні та обіцяні вихідні.

Скриншот публікації на російському сайті. Джерело: SPRAVDI

Яка ситуація насправді

"Правда: наразі трудові відносини в Україні регулює закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Він дійсно може обмежувати трудові права під час війни, але є одне але. Завдяки доповненню, яке ухвалили влітку 2022-го, вдалося регламентувати робочий час і час відпочинку на період дії воєнного стану, відновити механізм оплати за роботу у вихідний та уточнити порядок надання щорічної основної відпустки", — аргументували у Центрі.

Зазначається, що роботодавець має право додавати робочі години, проте не зобов'язаний. Такий закон втратить свою чинність одразу після закінчення дії воєнного стану.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти вигадали новий фейк. Вони розклеюють неправдиві листівки у місті та залякають населення українською мовою.