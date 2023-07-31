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Лишение украинцев трудовых прав: россияне распространяют очередной фейк

31 июля 2023 15:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Лишение украинцев трудовых прав: россияне распространяют очередной фейк
Трудовые права украинцев. Иллюстративное фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российская пропаганда утверждает, что из-за новых законов украинцы не имеют трудовых прав. Однако это очередной фейк.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций SPRAVDI.

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Что пишут российские СМИ

На российских сайтах пишут, что украинские власти вроде бы как уничтожают трудовые права и отбирают у граждан Украины надбавки за сверхурочные дни и обещанные выходные.

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Скриншот публикации на российском сайте. Источник: SPRAVDI

Какая ситуация на самом деле

"Правда: сейчас трудовые отношения в Украине регулирует закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Он действительно может ограничивать трудовые права во время войны, но есть одно но. Благодаря дополнению, принятому летом 2022-го, удалось регламентировать рабочее время и время отдыха на период действия военного положения, восстановить механизм оплаты за работу в выходной и уточнить порядок предоставления ежегодного основного отпуска", — аргументировали в Центре.

Отмечается, что работодатель имеет право добавлять рабочие часы, однако не обязан. Такой закон утратит свою силу сразу после окончания действия военного положения.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе оккупанты придумали новый фейк. Они расклеивают ложные открытки в городе и запугивают население на украинском языке.

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