Пожежа в гуртожитку для біженців у Німеччині: деталі та допомога українцям

Пожежа в гуртожитку для біженців у Німеччині. Фото: Johannes Krey/dpa/picture alliance

В одному з гуртожитків для українських біженців у Німеччині в землі Тюрингія 4 травня спалахнула пожежа. Внаслідок цього зниклою безвісти вважається дитина, а понад 10 людей опинилися в лікарні.

Журналістка Новини.LIVE провела власне розслідування і поспілкувалася з очевидцем події. Що вдалося дізнатися про причини пожежі та постраждалих — в матеріалі Новини.LIVE.

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Пожежа в гуртожитку

Спершу про страшну подію, яка виникла на федеральній землі Тюрингія, повідомив у Facebook посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Він написав, що не може розголошувати деталі слідства, яке триває.

"Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами. Чекаємо на докладнішу інформацію, після того повідомлю більш детально", — проінформував посол.

У відповідь для Новини.LIVE другий секретар посольства України в Німеччині Вікторія Кононенко повідомила, що вони не мають більшої інформації, ніж повідомлення посла Макеєва.

Своєю чергою, видання Deutsche Welle, посилаючись на дані правоохоронців, повідомили цифри постраждалих та загиблих.

"Внаслідок пожежі у притулку для біженців у Німеччині в неділю загинула дитина та ще 10 людей отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

У коментарях під дописом посла українці та німці сподіваються на те, що правоохоронці швидко знайдуть причину пожежі і якщо це був підпал, то порушників суворо покарають. Окрім того, громадяни Німеччини висловлюють свої співчуття українцям.

Коментарі німців під дописом про пожежу у прихистку для біженців. Фото: Скріншот

"Я злий! Сподіваюся, що винуватців знайдуть!"

"Я абсолютно вражений і співчуваю жертвам та їхнім родинам. Слава Україні!"

"Мої співчуття постраждалим людям та їхнім родинам. Сподіваюся, знайдуть цих підпалювачів і що ця нечисть буде суворо покарана"

Розповідь очевидця

Новини.LIVE стало відомо від представників благодійної спілки "Громада Українців Тюрінгії", що декілька організацій збирають постраждалим людям допомогу. Один із активістів Олексій став очевидцем нічної пожежі і розповів деталі журналісті Новини.LIVE.

"Це відбулося майже на моїх очах. Я поїхав на роботу о п'ятій ранку, і була пожежа, все місто в диму. Я проїхав повз місце пожежі і вже знав, що це приміщення для біженців. Там жили українці, афганці, сирійці та люди з інших країн", — сказав Олексій.

Відповідне відео, яке чоловік зняв на місці події, він розмістив на своєму You-Tube.

Як розповіли йому постраждалі, загорілася середня частина приміщення, де перебувала і охорона. За даними чоловіка, 11 людей постраждали, 9 з них перебувають у лікарні. Одна людина зламала ногу, а інші з різними ступенями отруєння.

"Хлопчик вважається зниклим безвісти. Але його труп знайшли, і батьки кажуть, що це їхній син. Бо вони знають, що на момент пожежі він був у приміщенні. Але проводять офіційну ідентифікацію тіла", — додав Олексій.

Допомога постраждалим

Наразі всі мешканці притулку розміщені в іншому місті, в 30 км від притулку, де була пожежа. Там є табір для біженців, їх вивезли автобуси.

"Їм дають мінімальне забезпечення, харчування є. Але в нас є організація, ми збираємо їм допомогу. Триває збір грошей для харчових пакетів. В запиті від людей є підгузки. Так само іншим дітям треба білизна, бо вони в чому вийшли, в тому і є", — підсумував Олексій.

Активісти відкрили рахунок зі збором коштів для допомоги українським біженцям.

На сьогодні не установлена офіційна причина пожежі. Працюють правоохоронці.