Пожар в общежитии для беженцев в Германии: детали и помощь украинцам

Пожар в общежитии для беженцев в Германии Фото: Johannes Krey/dpa/picture alliance

В одном из общежитий для украинских беженцев в Германии на земле Тюрингия 4 мая вспыхнул пожар. В результате пропавшим без вести считается ребенок, а более 10 человек оказались в больнице.

Журналистка Новини.LIVE провела собственное расследование и пообщалась с очевидцем происшествия. Что удалось узнать о причинах пожара и пострадавших — в материале Новини.LIVE.

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Пожар в общежитии

Сначала о страшном событии, возникшем на федеральной земле Тюрингия, сообщил в Facebook посол Украины в Германии Алексей Макеев. Он написал, что не может разглашать детали продолжающегося следствия.

"Наши консулы с самого утра на контакте с проживающими в этом регионе гражданами Украины постоянно меня брифингуют, а также с немецкими правоохранительными органами. Ждем более подробной информации, после этого сообщу более подробно" , — проинформировал посол.

В ответ для Новини.LIVE второй секретарь посольства Украины в Германии Виктория Кононенко сообщила, что у них нет больше информации, чем сообщение посла Макеева.

В свою очередь, Deutsche Welle, ссылаясь на данные правоохранителей, сообщили цифры пострадавших и погибших.

"В результате пожара в приюте для беженцев в Германии в воскресенье погиб ребенок и еще 10 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

В комментариях под посланием посла украинцы и немцы надеются на то, что правоохранители быстро выяснят причину пожара, и если это был поджог, то нарушителей строго накажут. Кроме того, граждане Германии выражают свои соболезнования украинцам.

Комментарии немцев под сообщением о пожаре в приюте для беженцев. Фото: Скриншот

"Я злой! Надеюсь, что виновников найдут!"

"Я совершенно поражен и сочувствую жертвам и их семьям. Слава Украине!"

"Мои соболезнования пострадавшим людям и их семьям. Надеюсь, найдут этих поджигателей и что эта нечисть будет сурово наказана"

Рассказ очевидца

Новини.LIVE стало известно от представителей благотворительного союза "Громада Украинцев Тюрингии", что несколько организаций собирают пострадавшим людям помощь. Один из активистов Алексей стал очевидцем ночного пожара и рассказал детали журналистам Новини.LIVE.

"Это произошло почти на моих глазах. Я поехал на работу в пять утра и был пожар, весь город в дыму. Я проехал мимо пожара и уже знал, что это помещение для беженцев. Там жили украинцы, афганцы, сирийцы и люди из других стран", — сказал Алексей.

Видео, которое мужчина снял на месте происшествия, он разместил на своем You-Tube.

Как рассказали пострадавшие, загорелась средняя часть помещения, где находилась и охрана. По данным мужчины, 11 человек пострадали, 9 из них находятся в больнице. Один человек сломал ногу, а другие с разными степенями отравления.

"Мальчик считается пропавшим без вести. Но его труп нашли, и родители говорят, что это их сын. Потому что они знают, что на момент пожара он был в помещении. Но проводят официальную идентификацию тела", — добавил Алексей.

Помощь пострадавшим

В настоящее время все жители приюта размещены в другом городе, в 30 км от приюта, где был пожар. Там лагерь для беженцев, их вывезли автобусы.

"Им дают минимальное обеспечение, питание есть. Но у нас есть организация, мы собираем им помощь. Продолжается сбор денег для продуктовых пакетов. В запросе от людей есть подгузники. Также другим детям нужно белье, потому что они в чем вышли, в том и есть", — подытожил Алексей.

Активисты открыли счет со сбором средств для помощи украинским беженцам.

В настоящее время не установлена официальная причина пожара. Работают правоохранители.