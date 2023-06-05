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Пожежник-волонтер із Нюрнберга понад місяць героїчно рятував українців

5 червня 2023 18:45
- Каріна Бовсуновська
Німецький волонтер-пожежник понад місяць допомагав донецьким рятувальникам
Волонтер-пожежник з Німеччини Нільс Таль. Фото: ДСНС України
- Каріна Бовсуновська

Волонтер-пожежник з Німеччини Нільс Таль понад місяць допомагав рятувальникам Донецької області. Сам він працює у пожежній службі міста Нюрнберг.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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Важливість його волонтерської місії

Нільс разом зі своїми українськими колегами допомагав ліквідовувати наслідки російських обстрілів, гасив пожежі, розбирав завали. Крім того, він возив питну воду для населення.

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Нільс Таль на службі. Фото: ДСНС України

"Його участь у цій волонтерській місії на Донеччині відіграє важливу роль, адже Нільс хоче показати громадянам Німеччини, як ворожі обстріли росії впливають на українців та які негативні наслідки вони несуть", — додали у повідомленні.

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Нільс Таль на службі. Фото: ДСНС України
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Нільс Таль з українським рятувальником. Фото: ДСНС України

Які заходи проводять українські рятувальники

Раніше в Одесі рятувальники влаштували свято для дітей, які були вимушені покинути свої домівки та дітей рятувальників, які загинули під час російсько-української війни. Малеча отримала можливість поринути у світ пригод та веселощів.

Для дітлахів було створено спеціальне містечко ДСНС, де психологи організували танцювальну вечірку. Піротехніки одягнули справжню амуніцію та продемонстрували дітям "небезпечні" предмети. Потім використали пожежні автомобілі та вогнегасники для того, щоб показати, як загасити "пожежу".

Нагадаємо, раніше харківські інженери розробили машину для знищення ворожих мін. Головне її завдання — це механізоване розмінування території з високою рослинністю.

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