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Пожарный-волонтер из Нюрнберга больше месяца героически спасал украинцев

5 июня 2023 18:45
- Карина Бовсуновская
Немецкий волонтер-пожарный больше месяца помогал донецким спасателям
Волонтер-пожарный из Германии Нильс Таль. Фото: ГСЧС Украины
- Карина Бовсуновская

Волонтер-пожарный из Германии Нильс Таль больше месяца помогал спасателям Донецкой области. Он сам работает в пожарной службе города Нюрнберг.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС Украины.

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Важность его волонтерской миссии

Нильс вместе со своими украинскими коллегами помогал ликвидировать последствия российских обстрелов, тушил пожары, разбирал завалы. Кроме того, он возил питьевую воду для населения.

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Нильс Таль на службе. Фото: ГСЧС Украины

"Его участие в этой волонтерской миссии в Донецкой области играет важную роль, ведь Нильс хочет показать гражданам Германии, как вражеские обстрелы России влияют на украинцев и какие негативные последствия они несут", — добавили в сообщении.

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Нильс Таль на службе. Фото: ГСЧС Украины
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Нильс Таль с украинским спасателем. Фото: ГСЧС Украины

Какие мероприятия проводят украинские спасатели

Ранее в Одессе спасатели устроили праздник для детей, вынужденных покинуть свои дома и детей спасателей, погибших во время российско-украинской войны. Они получили возможность окунуться в мир приключений и веселья.

Для детей был создан специальный городок ГСЧС, где психологи организовали танцевальную вечеринку. Пиротехники надели настоящую амуницию и продемонстрировали детям "опасные" предметы. Затем использовали пожарные автомобили и огнетушители для того, чтобы показать, как потушить пожар.

Напомним, ранее харьковские инженеры разработали машину для уничтожения вражеских мин. Главная ее задача — это механизированное разминирование территории с высокой растительностью.

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