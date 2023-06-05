Немецкий волонтер-пожарный больше месяца помогал донецким спасателям

Волонтер-пожарный из Германии Нильс Таль. Фото: ГСЧС Украины

Волонтер-пожарный из Германии Нильс Таль больше месяца помогал спасателям Донецкой области. Он сам работает в пожарной службе города Нюрнберг.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС Украины.

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Важность его волонтерской миссии

Нильс вместе со своими украинскими коллегами помогал ликвидировать последствия российских обстрелов, тушил пожары, разбирал завалы. Кроме того, он возил питьевую воду для населения.

Нильс Таль на службе. Фото: ГСЧС Украины

"Его участие в этой волонтерской миссии в Донецкой области играет важную роль, ведь Нильс хочет показать гражданам Германии, как вражеские обстрелы России влияют на украинцев и какие негативные последствия они несут", — добавили в сообщении.

Нильс Таль на службе. Фото: ГСЧС Украины

Нильс Таль с украинским спасателем. Фото: ГСЧС Украины

Какие мероприятия проводят украинские спасатели

Ранее в Одессе спасатели устроили праздник для детей, вынужденных покинуть свои дома и детей спасателей, погибших во время российско-украинской войны. Они получили возможность окунуться в мир приключений и веселья.

Для детей был создан специальный городок ГСЧС, где психологи организовали танцевальную вечеринку. Пиротехники надели настоящую амуницию и продемонстрировали детям "опасные" предметы. Затем использовали пожарные автомобили и огнетушители для того, чтобы показать, как потушить пожар.

Напомним, ранее харьковские инженеры разработали машину для уничтожения вражеских мин. Главная ее задача — это механизированное разминирование территории с высокой растительностью.