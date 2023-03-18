"Позичив дитину" у друга: на кордоні з Угорщиною затримали 20-річного ухилянта

На кордоні з Угорщиною затримали чергового ухилянта

Військовозобов'язані чоловіки проявляють дедалі більше винахідливості, аби знайти способи виїхати за кордон. Так, прикордонники затримали чоловіка, який "позичив" у товариша свідоцтво про народження дитини, аби отримати підстави для виїзду за кордон.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

Що відомо

На кордоні з Угорщиною прикордонники затримали 20-річного "багатодітного батька", який під час перетину надав для перевірки три свідоцтва про народження дітей.

"Виявилося, що одне зі свідоцтв належить дитині його товариша, який виявився його повним тезкою", — розповіли у прикордонному відомстві.

Більше подробиць щодо затриманого прикордонники не повідомили.

Нагадаємо, раніше на українсько-угорському кордоні двоє громадян України планували переплисти на надувному човні річку Тису. Одного із порушників затримали прикордонники, інший, імовірно, потонув.

Також на початку березня прикордонники на українсько-молдовському кордоні затримали групу чоловіків призивного віку поблизу автомобільного пункту пропуску "Виноградівка". Як стало відомо, двоє місцевих жителів за грошову винагороду незаконно провели через державний кордон двох інших осіб. Усіх чотирьох затримали.

Додамо, що на Львівщині судитимуть 12 учасників угруповання за незаконне переправлення ухилянтів за кордон. Вони шукали осіб, котрі мали намір уникнути мобілізації та вносили відомості про них до електронної системи "Шлях".