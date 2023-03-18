"Одолжил ребенка" у друга: на границе с Венгрией задержали 20-летнего уклониста
Военнообязанные мужчины проявляют все больше изобретательности, чтобы найти способы уехать за границу. Так, пограничники задержали мужчину, который "одолжил" у товарища свидетельство о рождении ребенка, чтобы получить основания для выезда за границу.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
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Что известно
На границе с Венгрией пограничники задержали 20-летнего "многодетного отца", который во время пересечения предоставил для проверки три свидетельства о рождении детей.
"Оказалось, что одно из свидетельств принадлежит ребенку его товарища, который оказался его полным тезкой", — рассказали в пограничном ведомстве.
Больше подробностей о задержанном пограничники не сообщили.
Напомним, ранее на украинско-венгерской границе два гражданина Украины планировали переплыть на надувной лодке реку Тису. Одного из нарушителей задержали пограничники, другой, вероятно, утонул.
Также в начале марта пограничники на украинско-молдавской границе задержали группу мужчин призывного возраста вблизи автомобильного пункта пропуска "Виноградовка". Как стало известно, двое местных жителей за денежное вознаграждение незаконно провели через государственную границу двух других лиц. Всех четырех задержали.
Добавим, что во Львовской области будут судить 12 участников группировки за незаконную переправку уклонистов за границу. Они искали лиц, которые намеревались избежать мобилизации и вносили сведения о них в электронную систему "Шлях".