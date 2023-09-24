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Працює над поставками ATACMS? Арестовича помітили в Нью-Йорку

24 вересня 2023 04:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Працює над поставками ATACMS? Арестовича помітили в Нью-Йорку
Колишній радник очільника Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно, 22 вересня, в США помітили колишнього радника очільника Офісу президента Андрія Єрмака Олексія Арестовича. Як йому вдалося виїхати та з якою метою невідомо.

Відповідне відео оприлюднив депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

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Арестович у Нью-Йорку

Гончаренко написав, що Арестовича помітили "на вулицях Манхеттену в Нью-Йорку", що в США. 

"Що він там робить, звісно, невідомо. Але, напевно, це дуже важливе відрядження і він працює над поставками ракет ATACMS для України. Хтозна", — йдеться в повідомленні.

Останні новини про Олексія Арестовича

Нагадаємо, що колишній позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що звернувся до суду через скандал із виконанням російських пісень у Львові. Так, за словами Арестовича, ДБР нині зобов'язане розпочати кримінальне провадження проти нардепки Наталії Піпи, яка завадила виконанню пісень Цоя. 

Також ми повідомляли, що Олексій Арестович заявив, що досі не захищає Україну на фронті, бо має на те причину. Мовляв, наразі політик бере участь у процесах, які зорієнтовані на Захід.

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