Работает над поставками ATACMS? Арестович был замечен в Нью-Йорке

Бывший советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович. Фото: скриншот

Недавно, 22 сентября, в США заметили бывшего советника главы Офиса президента Андрея Ермака Алексея Арестовича. Как ему удалось уехать и с какой целью неизвестно.

Соответствующее видео обнародовал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

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Гончаренко написал, что Арестович был замечен "на улицах Манхэттена в Нью-Йорке", что в США.

"Что он там делает, конечно, неизвестно. Но, наверное, это очень важная командировка и работает над поставками ракет ATACMS для Украины. Кто знает", — говорится в сообщении.

Последние новости об Алексее Арестовиче

Напомним, что бывший внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что обратился в суд из-за скандала с исполнением российских песен во Львове. Так, по словам Арестовича, ДБР сейчас обязано возбудить уголовное дело против нардепки Натальи Пипы, которая помешала исполнению песен Цоя.

Также мы сообщали, что Алексей Арестович заявил, что до сих пор не защищает Украину на фронте, потому что имеет на то причину. Мол, сейчас политик участвует в процессах, ориентированных на Запад.