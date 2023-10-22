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Працівниця компанії Google виграла суд та отримає солідну виплату компенсації — що сталось

22 жовтня 2023 18:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Працівниця компанії Google виграла суд та отримає солідну виплату компенсації — що сталось
Компанія Google. Фото ілюстративне: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Компанія Google програла суд, у зв'язку з чим виплатить 1,15 мільйонів доларів своїй співробітниці. Жінка, як відомо, напередодні звинуватила підприємство в гендерній дискримінації. 

Про це повідомляє видання Bloomberg Law.

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Що відомо про інцидент

Відомо, що технічний директор Google Cloud Улку Роу звинуватила компанію в гендерній дискримінації. 

За словами співробітниці компанії, у 2017 році її влаштували на менш оплачувану посаду, у той же час, коли аналогічні посади обіймали чоловіки з меншим досвідом роботи. До того ж, жінку не підвищили по службі попри її 23-річний професійний досвід. 

Зазначається, що позов Роу до суду став першим з того часу, як 5 років тому співробітники Google влаштували масштабний страйк. Тоді робітники вимагали змінити підхід компанії до сексуальних домагань і дискримінації.

Вирок суду

Так, у рішенні суду йдеться, що Google дійсно чинила дискримінацію за ознакою статі. Як результат, компанія зобов'язана виплатити жінці 1,15 мільйона доларів.

Нагадаємо, компанія Google оголосила про запуск нової функції в "Google Фото". Тепер додаток зберігає резервні копії знімків у форматі RAW для iOS і Android.

Додамо, Олена Зеленська зустрілася з представниками Google в Україні. На зустрічі, зокрема, перша леді запропонувала компанії нові спільні проєкти, серед яких — створення онлайн-бібліотеки психологічної допомоги. 

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