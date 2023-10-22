Працівниця компанії Google виграла суд та отримає солідну виплату компенсації — що сталось
Компанія Google програла суд, у зв'язку з чим виплатить 1,15 мільйонів доларів своїй співробітниці. Жінка, як відомо, напередодні звинуватила підприємство в гендерній дискримінації.
Про це повідомляє видання Bloomberg Law.
Що відомо про інцидент
Відомо, що технічний директор Google Cloud Улку Роу звинуватила компанію в гендерній дискримінації.
За словами співробітниці компанії, у 2017 році її влаштували на менш оплачувану посаду, у той же час, коли аналогічні посади обіймали чоловіки з меншим досвідом роботи. До того ж, жінку не підвищили по службі попри її 23-річний професійний досвід.
Зазначається, що позов Роу до суду став першим з того часу, як 5 років тому співробітники Google влаштували масштабний страйк. Тоді робітники вимагали змінити підхід компанії до сексуальних домагань і дискримінації.
Вирок суду
Так, у рішенні суду йдеться, що Google дійсно чинила дискримінацію за ознакою статі. Як результат, компанія зобов'язана виплатити жінці 1,15 мільйона доларів.
Нагадаємо, компанія Google оголосила про запуск нової функції в "Google Фото". Тепер додаток зберігає резервні копії знімків у форматі RAW для iOS і Android.
Додамо, Олена Зеленська зустрілася з представниками Google в Україні. На зустрічі, зокрема, перша леді запропонувала компанії нові спільні проєкти, серед яких — створення онлайн-бібліотеки психологічної допомоги.
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