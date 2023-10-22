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Сотрудница Google выиграла суд и получит солидную выплату компенсации — что произошло

22 октября 2023 18:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сотрудница Google выиграла суд и получит солидную выплату компенсации — что произошло
Компания Google. Фото иллюстративное: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Компания Google проиграла суд, в связи с чем выплатит 1,15 миллиона долларов своей сотруднице. Женщина, как известно, накануне обвинила предприятие в гендерной дискриминации.

Об этом сообщает издание Bloomberg Law.

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Что известно об инциденте

Известно, что технический директор Google Cloud Улку Роу обвинила компанию в гендерной дискриминации.

По словам сотрудницы компании, в 2017 году ее устроили на менее оплачиваемую должность, в то же время когда аналогичные должности занимали мужчины с меньшим опытом работы. К тому же женщину не повысили по службе, несмотря на ее 23-летний профессиональный опыт.

Отмечается, что иск Роу в суд стал первым с тех пор, как 5 лет назад сотрудники Google устроили масштабную забастовку. Тогда рабочие потребовали изменить подход компании к сексуальным притязаниям и дискриминации.

Приговор суда

Так, в решении суда говорится, что Google действительно дискриминировала по признаку пола. Как результат, компания обязана выплатить женщине 1,15 миллиона долларов.

Напомним, компания Google объявила о запуске новой функции в "Google Фото". Теперь приложение сохраняет резервные копии снимков в формате RAW для iOS и Android.

Добавим, Елена Зеленская встретилась с представителями Google в Украине. На встрече, в частности, первая леди предложила компании новые общие проекты, среди которых — создание онлайн-библиотеки психологической помощи.

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