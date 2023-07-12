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Правнучка композитора Вагнера відреагувала на використання імені її дідуся найманцями Пригожина

12 липня 2023 12:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Правнучка композитора Вагнера відреагувала на використання імені її дідуся найманцями Пригожина
Правнучка композитора Ріхарда Вагнера Катаріна Вагнер. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Правнучка композитора Ріхарда Вагнера Катаріна Вагнер прокоментувала використання імені її дідуся найманцями Євгена Пригожина. Вона наголосила, що у неї перехоплює подих.

Про це Катаріна Вагнер сказала для Die Welt.

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Катаріна зазначає, що музика її дідуся неодноразово асоціювалася з війною, націоналізмом, антисемітизмом і "політичним божевіллям". До того ж Вагнер був улюбленим композитором Гітлера.

"Цього не можна заперечувати взагалі, скоріше, потрібно знову і знову з'ясовувати, як найгірші форми політичного і расистського божевілля вписуються в драматичні події у творчості мого прадіда. Проте окупація творчості Вагнера націонал-соціалістами була огидною. І коли російська наймана армія, звірства якої є неперевершеними, маже ім'я Вагнера на своїх скривавлених прапорах, то не тільки в мене перехоплює подих", — розповіла Катаріна Вагнер.

Нагадаємо, наразі НАТО не фіксує жодних вагомих переміщень найманців Євгена Пригожина до Білорусі. Проте в Альянсі уважно стежать за ситуацією.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував бунт найманців ПВК "Вагнер" у Росії. Він вважає, що Євген Пригожин досягнув своєї мети.

Додамо, внутрішні проблеми у російській ПВК "Вагнер" після нещодавнього бунту принесли певні вигоди для Збройних сил України. При цьому наслідки повстання у "Вагнері" та вплив цього на голову ПВК Євгена Пригожина досі не цілком зрозумілі.

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