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Правнучка композитора Вагнера отреагировала на использование имени ее дедушки наемниками Пригожина

12 июля 2023 12:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Правнучка композитора Вагнера отреагировала на использование имени ее дедушки наемниками Пригожина
Правнучка композитора Рихарда Вагнера Катарина Вагнер. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правнучка композитора Рихарда Вагнера Катарина Вагнер прокомментировала использование имени ее дедушки наемниками Евгения Пригожина. Она подчеркнула, что у нее перехватывает дыхание.

Об этом Катарина Вагнер сказала для Die Welt.

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Катарина отмечает, что музыка ее дедушки неоднократно ассоциировалась с войной, национализмом, антисемитизмом и "политическим безумием". К тому же Вагнер был любимым композитором Гитлера.

"Этого нельзя отрицать вообще, скорее, нужно снова и снова выяснять, как худшие формы политического и расистского безумия вписываются в драматические события в творчестве моего прадеда. Однако оккупация творчества Вагнера национал-социалистами была отвратительной. И когда российская наемная армия, зверства которой являются непревзойденными, мажет имя Вагнера на своих окровавленных флагах, то не только у меня перехватывает дыхание", — рассказала Катарина Вагнер.

Напомним, сейчас НАТО не фиксирует никаких весомых перемещений наемников Евгения Пригожина в Беларусь. Однако в Альянсе внимательно следят за ситуацией.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал бунт наемников ЧВК "Вагнер" в России. Он считает, что Евгений Пригожин достиг своей цели.

Добавим, что внутренние проблемы в российской ЧВК "Вагнер" после недавнего бунта принесли определенные выгоды для Вооруженных сил Украины. При этом последствия восстания в "Вагнере" и влияние этого на председателя ЧВК Евгения Пригожина до сих пор не вполне ясны.

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