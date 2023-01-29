Представник Далай-лами у рф залишив свою посаду через висловлювання проти війни в Україні
Почесний представник Далай-лами в росії, країнах СНД і Монголії Тело Тулку Рінпоче (Ердні-Басан Омбадиков) заявив, що залишає свій пост верховного лами Калмикії. За його словами, все через те, що його визнали "іноземним агентом" у рф.
Про це йдеться у звернення Рінпоче на сайті Центрального хурула Калмикії.
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"Мені стало відомо, що 27 січня 2023 року Міністерство юстиції російської федерації внесло моє ім'я до реєстру "іноземних агентів". У ситуації, що склалася, вважаю за доцільне передати всі повноваження, пов'язані з постом Шаджин-лами Республіки Калмикія, нині чинному настоятелю Централізованої релігійної організації Калмицький центральний буддійський монастир "Геден Шеддуп Чой Корлинг" геше Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову) та адміністратору гелонгу Йонтену Лодою (Сергію Киришову)", — йдеться у зверненні.
Тело Тулку Рінпоче став одним з перших релігійних діячів росії, який відкрито засудив війну рф проти України. Наприкінці вересня минулого року лама заявив, що у війні не винна Україна, оскільки вона захищається від агресора. Він також назвав війну "великим стражданням" і сказав, що вона не потрібна.
Нагадаємо, депутат Держдуми рф Дмитро Гусєв запропонував маркувати у фільмах "акторів-зрадників", яких визнали "іноземними агентами". Він вважає, що необхідно попереджати глядачів про таких акторів перед переглядом фільмів чи серіалів.