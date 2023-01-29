Представитель Далай-ламы в рф покинул свой пост из-за высказываний против войны в Украине

В россии Тэло Тулку Ринпоче стал "иноагентом"

Почетный представитель Далай-ламы в россии, странах СНГ и Монголии Тело Тулку Ринпоче (Эрдни-Басан Омбадиков) заявил, что покидает свой пост верховной ламы Калмыкии. По его словам, все из-за того, что его признали "иностранным агентом" в рф.

Об этом говорится в обращении Ринпоче на сайте Центрального хурула Калмыкии.

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"Мне стало известно, что 27 января 2023 года Министерство юстиции российской федерации внесло мое имя в реестр иностранных агентов. В сложившейся ситуации считаю целесообразным передать все полномочия, связанные с постом Шаджин-ламы Республики Калмыкия, ныне действующему настоятелю Централизованной религиозной организации Калмыцкий центральный буддийский монастырь "Геден Шеддуп Чой Корлинг" геше Тендзину Чойдаку (Мутулу Овьянову) и администратору гелонгу Йонтену Лодою (Сергею Киришову)", — говорится в обращении.

Тэло Тулку Ринпоче стал одним из первых религиозных деятелей россии, который открыто осудил войну рф против Украины. В конце сентября прошлого года Лама заявил, что в войне не виновата Украина, поскольку она защищается от агрессора. Он также назвал войну "большим страданием" и сказал, что она не нужна.

Напомним, депутат Госдумы рф Дмитрий Гусев предложил маркировать в фильмах "актеров-предателей", которых признали "иностранными агентами". Он считает, что необходимо предупреждать зрителей о таких актерах перед просмотром фильмов или сериалов.