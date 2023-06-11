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Президент Чехії зустрівся з маленькою українкою, яку цькували чеські однокласники

11 червня 2023 18:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Президент Чехії зустрівся з маленькою українкою, яку цькували чеські однокласники
Зустріч президента Чехії з Поліною. Фото: Петр Павел
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Чехії Петр Павел зустрівся зі школяркою з України, яку ображали чеські однокласники. Дівчинку звати Поліна, вона переїхала до цієї країни з Коростеня, що на Житомирщині.

Про це чеський лідер повідомив у Twitter.

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"Я засуджую знущання, приниження та насильство в школах загалом. А в разі з дитиною, якій через війну довелося покинути свою країну та друзів і якій ми запропонували безпечний притулок, це особливо ганебно. Я ціную реакцію школи та батьків і той факт, що були вибачення. Але шрами на душі залишаться", — зазначив він після зустрічі.

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Що сталося

У Чехії дівчинка-біженка з України зазнала булінгу. Однокласники плюнули їй в обличчя за те, що вона українка. Цією ситуацією зайнялося посольство України в Чехії.

"До дівчини причепились із питанням, чи вона росіянка, а після того, як вона відповіла, що українка — полились образи та наприкінці їй плюнули в обличчя", — зазначив журналіст Віталій Глагола.

Реакція України

Посольство України в Чехії виразило серйозну стурбованість та закликало всіх громадян Чехії до прояву поваги до різноманітності та захисту прав людини. 

"Посольство рішуче засуджує образливі дії, спрямовані проти української дівчинки у чеській школі", — зазначили у відомстві.

Крім того, у посольстві додали, що така ситуація не може лишитися непоміченою.

Як відреагували інші чеські політики

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан у Twitter назвав "плювок в обличчя дитини плювком в обличчя всієї нашої цивілізації".

"Діти просто переймають наші моделі поведінки. І вони яскраво показують, наскільки жорстокими і дурними ці моделі іноді бувають", — додав він.

Крім того, міністр освіти Мікулаш Бек заявив, що "булінг у будь-якій формі є абсолютно неприйнятним", і закликав вчителів рішуче протистояти цьому у своїх класах.

Нагадаємо, Чехія 1 липня 2023 року змінить правила надання допомоги українським біженцям. Набудуть чинності нові умови, прописані у законі Lex Ukrajina V.

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