Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Президент Чехии встретился с маленькой украинкой, которую булили чешские одноклассники arrow

Президент Чехии встретился с маленькой украинкой, которую булили чешские одноклассники

11 июня 2023 18:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Президент Чехии встретился с маленькой украинкой, которую булили чешские одноклассники
Встреча президента Чехии с Полиной. Фото: Петр Павел
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Чехии Петр Павел встретился со школьницей из Украины, которую оскорбляли чешские одноклассники. Девочку зовут Полина, она переехала в эту страну из Коростеня Житомирской области.

Об этом чешский лидер сообщил в Twitter.

Читайте также:

"Я осуждаю издевательство, унижение и насилие в школах в целом. А в случае с ребенком, которому в результате войны пришлось покинуть свою страну и друзей и которому мы предложили безопасное убежище, это особенно позорно. Я ценю реакцию школы и родителей и тот факт, что были извинения. Но шрамы на душе останутся", — отметил он после встречи.

null

Что произошло

В Чехии девочка-беженка из Украины подверглась буллингу. Одноклассники плюнули ей в лицо за то, что она украинка. Этой ситуацией занялось посольство Украины в Чехии.

"К девушке прицепились с вопросом, россиянка ли она, а после того, как она ответила, что украинка — полились обиды и в конце ей плюнули в лицо", — отметил журналист Виталий Глагола.

Реакция Украины

Посольство Украины в Чехии выразило серьезную обеспокоенность и призвало всех граждан Чехии проявить уважение к разнообразию и защите прав человека.

"Посольство решительно осуждает оскорбительные действия, направленные против украинской девочки в чешской школе", — отметили в ведомстве.

Кроме того, в посольстве добавили, что подобная ситуация не может остаться незамеченной.

Как отреагировали другие чешские политики

Министр внутренних дел Вит Ракушан в Twitter назвал "плевок в лицо ребенка плевком в лицо всей нашей цивилизации".

"Дети просто перенимают наши модели поведения. И они ярко показывают, насколько жестокими и глупыми эти модели иногда бывают", — добавил он.

Кроме того, министр образования Микулаш Бек заявил, что "буллинг в любой форме абсолютно неприемлем", и призвал учителей решительно противостоять этому в своих классах.

Напомним, Чехия 1 июля 2023 года изменит правила оказания помощи украинским беженцам. Вступят в силу новые условия, прописанные в законе Lex Ukrajina V.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас