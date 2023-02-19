Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Пригожин в істериці: Міноборони рф звільнило речника військового командування "ДНР" arrow

Пригожин в істериці: Міноборони рф звільнило речника військового командування "ДНР"

19 лютого 2023 07:45
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Російське командування звільнило прессекретаря ДНР Едуарда Басуріна
Прес-секретар "ДНР" Едуард Басурін
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Російські військові блогери та фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в істериці через рішення російського Міноборони. Зокрема, вони незадоволені рішенням відомства звільнити з посади речника "ДНР" Едуарда Басуріна.

Про це повідомляє ISW.

Читайте також:

Звільнення Едуарда Басуріна

Російський військовий блогер, який має понад мільйон підписників, заявив, що 17 лютого російські військові звільнили Едуарда Басуріна, який був прессекретарем військового командування  у "ДНР". Блогер зазначив, що російське вище військове керівництво хоче замінити всіх командирів збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" професійними російськими офіцерами в рамках офіційної реорганізації збройних формувань під контролем Міноборони Росії.

Більшість російських військових блогерів негативно відреагували на новину про звільнення Басуріна. Вони заявили, що командири "ДНР" і "ЛНР" мають практичний досвід боротьби з Україною і кращі за "справжніх" російських командирів, навіть якщо вони не мають формальної військової освіти. Окрім того, вони вважають, що "чистка" офіцерів призведе до пригнічення морального стану російських бойовиків. 

Скандал на руку Пригожину

Не залишився осторонь й фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Він назвав таке рішення неприпустимим та заявив, що невдовзі особисто зустрінеться з командуванням "ДНР" для обговорення звільнення Басуріна. Дослідники ISW вважають, що Пригожин використає цей скандал, щоб вкотре очорнити репутацію російського Міноборони. 

Чи справді Басурін — цінна фігура

Тим часом дослідники ISW зазначили, що насправді ані 1-й, ані 2-й армійські корпуси  "ДНР" і "ЛНР" не є і ніколи не були професійними військовими чи навіть ефективними бойовими силами.

"Ці російські сили були неефективними при захопленні та утриманні позицій під час початкового вторгнення в Україну у 2014 році та потребували підкріплення звичайних російських військових, щоб захопити Дебальцеве у 2015 році. Ефективність підрозділів "ДНР" і "ЛНР" не покращилася з 2014 року, а ці додаткові сили продовжували бути неефективними під час нового вторгнення в Україну у 2022 році. Реакція спільноти російських мілблогерів на професіоналізацію сил "ДНР" і "ЛНР" свідчить про те, що ультранаціоналістична спільнота цінує ідеологічну відданість бренду російського націоналізму "ДНР" і "ЛНР" більш ніж військовий професіоналізм, компетентність та боєздатність", — заявили дослідники.

Хто такий Едуард Басурін

Едуард Басурін є уродженцем Донецьку. Став проросійським колаборантом з 2014 року, коли назвав себе "замполітом" незаконного угруповання "Кальміус". Вже восени 2014 року він став одним із координаторів захоплення Донецька сепаратистькими силами. Згодом він став "заступником командувача" так званого Міноборони "ДНР", а з січня 2015 року — неофіційним прессекретарем "ДНР". З16 лютого 2015 року — включений в санкційні списки ЄС під номером 13

Нагадаємо, між міністерством оборони рф та главою ПВК "Вагнера" продовжує наростати конфлікт. Цього разу в ISW помітили, що "вагнерівці" публічно почали звинувачувати відомство у відсутності боєприпасів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

08:12 Китай хоче непомітно надавати нелетальну військову допомогу росії для війни проти України, — ЗМІ

Ексклюзив

08:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП

08:00 Хмарно, але без опадів: якою буде погода в Одесі та області сьогодні

07:55 Військовослужбовці рф багатьох підрозділів не отримують грошові виплати, — ISW

07:35 Мобілізація 2023: названо категорію громадян, які повинні прибути до ТЦК в найкоротші терміни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:25 На Україну насувається циклон із сильними зливами: в яких областях сьогодні зіпсується погода

Новина з відео

06:15 Перша результативна дія в новому клубі: чим відзначився Соболь в "Страсбурзі"

23:58 Макрон заявив, що не хоче повного розгрому росії

23:44 Чи завдаватиме Україна ударів по території росії: на Банковій окреслили позицію

Новина з відео

23:35 "Баварія" поступилась й може втратити лідерство в неділю: все вирішило вилучення Упамекано

Новина з відео

06:15 Перша результативна дія в новому клубі: чим відзначився Соболь в "Страсбурзі"

Новина з відео

23:35 "Баварія" поступилась й може втратити лідерство в неділю: все вирішило вилучення Упамекано

Новина з відео

21:37 Кожен удар по Україні матиме конкретні юридичні наслідки для росії, — Зеленський

Новина з відео

21:26 Зінченко забив дебютний гол в АПЛ: українець допоміг "Арсеналу" перемогти "Астон Віллу"

Новина з відео

20:59 Перевіряла, чи не гумова: у США жінка випадково розбила скульптуру за 42 тис. доларів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:17 Росіяни атакували селище на Луганщині: пошкоджено будинки, літня жінка отримала поранення

Новина з відео

18:44 У Запорізьку область прибули 43 автобуси з "вагнерівцями", — мер Мелітополя

Новина з відео

15:33 Нічний "відстріл" окупантів: у СБУ показали, як працюють українські снайпери

Ексклюзив

12:35 Ще одне судно вийде у рамках програми Grain from Ukraine з чорноморського порту: зерно піде до Африки

Новина з відео

12:09 Окупанти пошкодили десять багатоповерхівок та поранили двох людей у Хмельницькому

Ексклюзив

08:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Актуальне по темі

None 19 Лютий 08:12

Китай хоче непомітно надавати нелетальну військову допомогу росії для війни проти України, — ЗМІ

None 18 Лютий 20:45

Хмарно, але без опадів: якою буде погода в Одесі та області сьогодні

None 19 Лютий 07:43

Військовослужбовці рф багатьох підрозділів не отримують грошові виплати, — ISW

None 18 Лютий 17:29

Мобілізація 2023: названо категорію громадян, які повинні прибути до ТЦК в найкоротші терміни

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB