Російське командування звільнило прессекретаря ДНР Едуарда Басуріна

Прес-секретар "ДНР" Едуард Басурін

Російські військові блогери та фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в істериці через рішення російського Міноборони. Зокрема, вони незадоволені рішенням відомства звільнити з посади речника "ДНР" Едуарда Басуріна.

Про це повідомляє ISW.

Звільнення Едуарда Басуріна

Російський військовий блогер, який має понад мільйон підписників, заявив, що 17 лютого російські військові звільнили Едуарда Басуріна, який був прессекретарем військового командування у "ДНР". Блогер зазначив, що російське вище військове керівництво хоче замінити всіх командирів збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" професійними російськими офіцерами в рамках офіційної реорганізації збройних формувань під контролем Міноборони Росії.

Більшість російських військових блогерів негативно відреагували на новину про звільнення Басуріна. Вони заявили, що командири "ДНР" і "ЛНР" мають практичний досвід боротьби з Україною і кращі за "справжніх" російських командирів, навіть якщо вони не мають формальної військової освіти. Окрім того, вони вважають, що "чистка" офіцерів призведе до пригнічення морального стану російських бойовиків.

Скандал на руку Пригожину

Не залишився осторонь й фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Він назвав таке рішення неприпустимим та заявив, що невдовзі особисто зустрінеться з командуванням "ДНР" для обговорення звільнення Басуріна. Дослідники ISW вважають, що Пригожин використає цей скандал, щоб вкотре очорнити репутацію російського Міноборони.

Чи справді Басурін — цінна фігура

Тим часом дослідники ISW зазначили, що насправді ані 1-й, ані 2-й армійські корпуси "ДНР" і "ЛНР" не є і ніколи не були професійними військовими чи навіть ефективними бойовими силами.

"Ці російські сили були неефективними при захопленні та утриманні позицій під час початкового вторгнення в Україну у 2014 році та потребували підкріплення звичайних російських військових, щоб захопити Дебальцеве у 2015 році. Ефективність підрозділів "ДНР" і "ЛНР" не покращилася з 2014 року, а ці додаткові сили продовжували бути неефективними під час нового вторгнення в Україну у 2022 році. Реакція спільноти російських мілблогерів на професіоналізацію сил "ДНР" і "ЛНР" свідчить про те, що ультранаціоналістична спільнота цінує ідеологічну відданість бренду російського націоналізму "ДНР" і "ЛНР" більш ніж військовий професіоналізм, компетентність та боєздатність", — заявили дослідники.

Хто такий Едуард Басурін

Едуард Басурін є уродженцем Донецьку. Став проросійським колаборантом з 2014 року, коли назвав себе "замполітом" незаконного угруповання "Кальміус". Вже восени 2014 року він став одним із координаторів захоплення Донецька сепаратистькими силами. Згодом він став "заступником командувача" так званого Міноборони "ДНР", а з січня 2015 року — неофіційним прессекретарем "ДНР". З16 лютого 2015 року — включений в санкційні списки ЄС під номером 13

Нагадаємо, між міністерством оборони рф та главою ПВК "Вагнера" продовжує наростати конфлікт. Цього разу в ISW помітили, що "вагнерівці" публічно почали звинувачувати відомство у відсутності боєприпасів.