Российское командование уволило пресс-секретаря ДНР Эдуарда Басурина

Пресс-секретарь "ДНР" Эдуард Басурин

Российские военные блоггеры и финансист ПВК " Вагнер " Евгений Пригожин в истерике из-за решения российского Минобороны. В частности, они недовольны решением ведомства уволить с должности спикера "ДНР" Эдуарда Басурина.

Об этом сообщает ISW.

Увольнение Эдуарда Басурина

Российский военный блогер, имеющий более миллиона подписчиков, заявил, что 17 февраля российские военные уволили Эдуарда Басурина, бывшего пресс-секретаря военного командования в "ДНР". Блогер отметил, что российское высшее военное руководство хочет заменить всех командиров вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" профессиональными российскими офицерами в рамках официальной реорганизации вооруженных формирований под контролем Минобороны России.

Большинство российских военных блоггеров негативно отреагировали на новость об увольнении Басурина. Они заявили, что командиры "ДНР" и "ЛНР" имеют практический опыт борьбы с Украиной и лучше "настоящих" российских командиров, даже если у них нет формального военного образования. Кроме того, они считают, что "чистка" офицеров приведет к угнетению морального положения российских боевиков.

Скандал на руку Пригожину

Не остался в стороне и финансист ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он назвал такое решение недопустимым и заявил, что вскоре лично встретится с командованием ДНР для обсуждения увольнения Басурина. Исследователи ISW считают, что Пригожин использует этот скандал, чтобы в очередной раз очернить репутацию российского Минобороны.

Действительно ли Басурин — ценная фигура

Между тем, исследователи ISW отметили, что на самом деле ни 1-й, ни 2-й армейские корпуса "ДНР" и "ЛНР" не являются и никогда не были профессиональными военными или даже эффективными боевыми силами.

"Эти российские силы были неэффективны при захвате и удержании позиций во время начального вторжения в Украину в 2014 году и нуждались в подкреплении обычных российских военных, чтобы захватить Дебальцево в 2015 году. Эффективность подразделений "ДНР" и "ЛНР" не улучшилась с 2014 года эти дополнительные силы продолжали быть неэффективными во время нового вторжения в Украину в 2022 г. Реакция сообщества российских милблогеров на профессионализацию сил "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует о том, что ультранационалистическое сообщество ценит идеологическую приверженность бренду российского национализма "НР" более чем военный профессионализм, компетентность и боеспособность", — заявили исследователи.

Кто такой Эдуард Басурин

Эдуард Басурин является уроженцем Донецка. Стал пророссийским коллаборантом с 2014 года, когда назвал себя "замполитом" незаконной группировки "Кальмиус". Уже осенью 2014 года он стал одним из координаторов захвата Донецка сепаратическими силами. Впоследствии он стал "заместителем командующего" так называемого Минобороны "ДНР", а с января 2015 года — неофициальным пресс-секретарем "ДНР". С 16 февраля 2015 года включен в санкционные списки ЕС под номером 13

Напомним, между министерством обороны РФ и главой ППК "Вагнера" продолжает нарастать конфликт . На этот раз в ISW заметили, что "вагнеровцы" публично обвинили ведомство в отсутствии боеприпасов.