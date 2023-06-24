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Пригожин vs Росія: українські соцмережі вибухнули мемами

24 червня 2023 00:39
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Пригожин vs Росія: українські соцмережі вибухнули мемами
Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Ввечері 23 червня власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про обстріл його бійців руками Міноборони РФ, а також пообіцяв "розібратися з непотребом" — Шойгу та Герасимовим. Наразі новини з РФ тільки набирають обертів, а українські соцмережі спалахнули мемами.

Новини.LIVE зібрали для вас найкращі меми українців.

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Що відомо про протистояння Пригожина з Шойгу

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". Пригожин також зазначив. що Шойгу "боягузливо втік".

Також ми повідомляли що проти власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Додамо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

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