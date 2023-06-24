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Пригожин vs Россия: украинские соцсети взорвались мемами

24 июня 2023 00:39
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Пригожин vs Россия: украинские соцсети взорвались мемами
Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Вечером 23 июня владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об обстреле его бойцов руками Минобороны РФ, а также пообещал "разобраться с ненадобностью" — Шойгу и Герасимовым. Пока новости из РФ только набирают обороты, а украинские соцсети вспыхнули мемами.

Новини.LIVE собрали для вас лучшие мемы украинцев.

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Что известно о противостоянии Пригожина из Шойгу

Напомним, что владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". Пригожин также отметил, что Шойгу "трусливо убежал".

Также мы сообщали, что против владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

В администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают также сценарий начала гражданской войны в России.

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