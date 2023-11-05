Прикордонник, якого в комендантську годину затримала поліція, повертався з лікування, — ДПСУ

Український прикордонник. Ілюстративне фото: ДПСУ

Прикордонник, якого було затримано правоохоронцями у Києві під час комендантської години, ймовірно, став об’єктом протиправних дій з боку поліцейських. Стало відомо, що він повертався з лікувального закладу до розташування підрозділу.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Затримання прикордонника

Прикордонник під час комендантської години перебував на залізничному вокзалі у Києві. В цей час його затримали правоохоронці. За інформацією речника ДПСУ, перевірку на вміст алкоголю у крові йому не проводили.

"Наразі відомо, що військовослужбовець повертався з лікувального закладу до розташування підрозділу в зону бойових дій і перебував в комендантську годину в районі залізничного вокзалу в очікуванні потягу. Обставини та деталі ситуації перевіряються як в прикордонному відомстві, так і в поліції для надання правової оцінки діям учасників конфлікту з обох сторін", — повідомив Демченко.

За його словами, наразі призначено службову перевірку керівництвом прикордонного загону для об’єктивного з’ясування усіх обставин події.

Кримінальна справа відносно правоохоронців

Прокуратура Києва повідомила, що відносно поліцейських Шевченківського райвідділу поліції Києва відкрито кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень під час їхнього конфлікту з прикордонником.

У мережі поширилося відео, на якому видно спілкування правоохоронців з чоловіком у цивільному, також іще з одним — у камуфляжі. Також є відео з приміщення територіального відділу поліції, на якому видно момент падіння військовослужбовця на підлогу. У поліції натомість заявили, що чоловік у камуфляжі — поводився агресивно та конфліктував.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що у військового, якого побили в Києві, була контузія. За його словами, ДПСУ виступає за об'єктивне розслідування ситуації.