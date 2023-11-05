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Пограничник, которого в комендантский час задержала полиция, возвращался с лечения, — ГПСУ

5 ноября 2023 17:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Пограничник, которого в комендантский час задержала полиция, возвращался с лечения, — ГПСУ
Украинский пограничник. Илюстративное фото: ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Пограничник, задержанный правоохранителями в Киеве во время комендантского часа, вероятно, стал объектом противоправных действий со стороны полицейских. Стало известно, что он возвращался из лечебного учреждения в расположение подразделения.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Задержание пограничника

Пограничник во время комендантского часа находился на железнодорожном вокзале в Киеве. В это время его задержали правоохранители. По информации пресс-секретаря ГПСУ, проверку на содержание алкоголя в крови ему не проводили.

"В настоящее время известно, что военнослужащий возвращался из лечебного учреждения в расположение подразделения в зону боевых действий и находился в комендантский час в районе железнодорожного вокзала в ожидании поезда. Обстоятельства и детали ситуации проверяются как в пограничном ведомстве, так и в полиции для предоставления правовой оценки действиям участников конфликта с обеих сторон", — сообщил Демченко.

По его словам, назначена служебная проверка руководством пограничного отряда для объективного выяснения всех обстоятельств происшествия.

Уголовное дело в отношении правоохранителей

Прокуратура Киева сообщила, что в отношении полицейских Шевченковского райотдела полиции Киева возбуждено уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий во время их конфликта с пограничником.

В сети распространилось видео, на котором видно общение правоохранителей с мужчиной в служебном, а также еще с одним — в камуфляже. Также есть видео из помещения территориального отдела полиции, на котором виден момент падения военнослужащего на пол. В полиции заявили, что мужчина в камуфляже — вел себя агрессивно и конфликтовал.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что у военного, которого избили в Киеве, была контузия. По его словам, ГПСУ выступает за объективное расследование ситуации.

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