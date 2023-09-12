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Прикордонники можуть відмовити українцям у в'їзді до Польщі: у чому причина

12 вересня 2023 19:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прикордонники можуть відмовити українцям у в'їзді до Польщі: у чому причина
Український прикордонник перевіряє документи. Фото: dpsu.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Якщо ви плануєте вирушити до Польщі, переконайтеся, що ви знаєте основні правила ввезення товарів, щоб уникнути проблем на кордоні. Деякі українці стикаються з труднощами через незнання цих правил.

Про це пише РБК-Україна.

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Що можна везти через кордон

  • Тютюнові вироби: до двох упаковок сигарет, дві електронні сигарети, до 10 сигар та не більше 50 г тютюну;
  • Алкоголь: максимум 5 літрів пива, 1 літр міцних спиртних та до 2 літрів слабоалкогольних напоїв;
  • Продукти: до 5 кг овочів та фруктів, до 2 кг меду, до 0,5 кг кави;
  • Ліки: для потужних медикаментів та заспокійливих необхідний рецепт;
  • Техніка: один предмет кожного типу;
  • Інше: до 2 кг дитячого харчування, морепродуктів, солодощів, їжі для свійських тварин; до $10,000 готівкою.

Що ввозити не можна

  • м'ясні та молочні продукти;
  • консервовані продукти;
  • зброю;
  • небезпечні хімікати;
  • матеріали для дорослих

За порушення цих правил ваші товари можуть бути вилучені, а також вас можуть оштрафувати на суму від 50 до 100 євро.

Щодо особистих речей: якщо їхня вартість не перевищує 150 євро для дітей до 15 років та 300 євро для дорослих, вони не оподатковуються.

Зміни в залізничному повідомленні

З 8 вересня у Перемишлі йдуть роботи на залізничній інфраструктурі. Деякі потяги між Україною та Польщею тимчасово скасовано до 6 жовтня. Але щоп'ятниці та суботи будуть додаткові рейси за маршрутом Київ – Перемишль. Також змінився час відправлення та прибуття деяких поїздів.

Нагадаємо, додаткові 10 мільйонів євро на фінансування допомоги біженцям з України виділить Латвія. Кошти передадуть органам місцевого самоврядування.

Також ми писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" запустила національну акселераційну програму "Власне" для підприємців. У її рамках бізнес отримає сумарно 4 млн гривень.

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