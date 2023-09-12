Пограничники могут отказать украинцам во въезде в Польшу: в чем причина

Украинский пограничник проверяет документы. Фото: dpsu.gov.ua

Если вы планируете отправиться в Польшу, убедитесь, что вы знаете основные правила ввоза товаров, чтобы избежать проблем на границе. Некоторые украинцы сталкиваются с трудностями из-за незнания этих правил.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Табачные изделия: до двух упаковок сигарет, две электронных сигареты, до 10 сигар и не более 50 г табака;

Алкоголь: максимум 5 литров пива, 1 литр крепких спиртных и до 2 литров слабоалкогольных напитков;

Продукты: до 5 кг овощей и фруктов, до 2 кг меда, до 0,5 кг кофе;

Лекарства: для мощных медикаментов и успокоительных необходим рецепт;

Техника: один предмет каждого типа;

Прочее: до 2 кг детского питания, морепродуктов, сладостей, еды для домашних животных; до $10,000 наличными.

Что ввозить нельзя

мясные и молочные продукты;

консервированные продукты;

оружие;

опасные химикаты;

материалы для взрослых.

При нарушении данных правил ваши товары могут быть изъяты, а также вас могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 евро.

По поводу личных вещей: если их стоимость не превышает 150 евро для детей до 15 лет и 300 евро для взрослых, они не облагаются налогом.

Изменения в ж/д сообщении

С 8 сентября в Перемышле идут работы на железнодорожной инфраструктуре. Некоторые поезда между Украиной и Польшей временно отменены до 6 октября. Но каждую пятницу и субботу будут дополнительные рейсы по маршруту Киев - Перемышль. Также изменилось время отправления и прибытия некоторых поездов.

Напомним, дополнительные 10 миллионов евро для финансирования помощи беженцам из Украины выделит Латвия. Средства передадут органам местного самоуправления.

Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило национальную акселерационную программу "Власне" для предпринимателей. В ее рамках бизнес получит суммарно 4 млн гривен.