Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Прикордонники назвали дві причини шалених черг на кордонах України arrow

Прикордонники назвали дві причини шалених черг на кордонах України

11 серпня 2023 16:48
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Черги на кордоні з України: у ДПС назвали причини
Черги на кордоні. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Основними причинами великих черг на українському кордоні в бік країн ЄС, особливо Польщі, стали виїзди українців у літні відпустки. Окрім того, в останні два місяці відмічають черги і на вʼїзд до України. Це означає, що українці більше повертаються додому, аніж виїжджають.

Про це Новини.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Читайте також:

Журналістка видання уточнила, чи є літні відпустки основною проблемою неймовірних черг на кордоні.

"Власне, так. Але черги є не лише на виїзд з України, а й на вʼїзд. Наприклад, 2 дні тому за добу кордон перетнуло майже 135 тисяч осіб, з яких на 25 тисяч більше перетнуло кордон на вʼїзд в Україну. У червні більший потік людей був на виїзд із України, а от вже у липні та серпні навпаки — на вʼїзд. Українці більше повертаються додому, аніж виїжджають", — зазначив Демченко.

Він також додав, що влітку пасажиропотік загалом є досить динамічний. Нині через війну перетин кордонів здійснюється лише із країнами ЄС та Молдовою. А 50% всього пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею.

"Перетин кордону — це не лише Україна, це ще ж і суміжні з нами країни. Це теж збільшує час на оформлення. Якщо обираєте Польщу як транзитну країну — варто користуватися пунктами пропуску на Закарпатті та Буковині. Там вони менш завантажені, ніж на кордоні з Польщею", — порадив спікер ДПС.

Окрім того Демченко порадив українцям цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску на наших кордонах і обирати найменш завантажені із них.

Кожних 3 години дана інформація оновлюється на сторінці управління Західного відомства у Facebook або ж на офіційних джерелах суміжних з нами країн.

Нагадаємо, за даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби, станом на сьогодні, 11 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою.

При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз