Черги на кордоні з України: у ДПС назвали причини

Черги на кордоні. Фото: Новини.LIVE

Основними причинами великих черг на українському кордоні в бік країн ЄС, особливо Польщі, стали виїзди українців у літні відпустки. Окрім того, в останні два місяці відмічають черги і на вʼїзд до України. Це означає, що українці більше повертаються додому, аніж виїжджають.

Про це Новини.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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"Власне, так. Але черги є не лише на виїзд з України, а й на вʼїзд. Наприклад, 2 дні тому за добу кордон перетнуло майже 135 тисяч осіб, з яких на 25 тисяч більше перетнуло кордон на вʼїзд в Україну. У червні більший потік людей був на виїзд із України, а от вже у липні та серпні навпаки — на вʼїзд. Українці більше повертаються додому, аніж виїжджають", — зазначив Демченко.

Він також додав, що влітку пасажиропотік загалом є досить динамічний. Нині через війну перетин кордонів здійснюється лише із країнами ЄС та Молдовою. А 50% всього пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею.

"Перетин кордону — це не лише Україна, це ще ж і суміжні з нами країни. Це теж збільшує час на оформлення. Якщо обираєте Польщу як транзитну країну — варто користуватися пунктами пропуску на Закарпатті та Буковині. Там вони менш завантажені, ніж на кордоні з Польщею", — порадив спікер ДПС.

Окрім того Демченко порадив українцям цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску на наших кордонах і обирати найменш завантажені із них.

Кожних 3 години дана інформація оновлюється на сторінці управління Західного відомства у Facebook або ж на офіційних джерелах суміжних з нами країн.

Нагадаємо, за даними Західного регіонального управління Держприкордонслужби, станом на сьогодні, 11 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою.

При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.