Очереди на границе с Украиной: в ГПС назвали причины

Пограничники назвали две причины безумных очередей на границах Украины
Основными причинами больших очередей на украинской границе в сторону стран ЕС, особенно Польши, стали выезды украинцев в летние отпуска. Кроме того, в последние два месяца отмечают очереди и на въезд в Украину. Это значит, что украинцы больше возвращаются домой, чем выезжают.
Об этом Новини.LIVE рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Журналистка издания уточнила, являются ли летние отпуска основной проблемой невероятных очередей на границе.
"Собственно, да. Но очереди есть не только на выезд из Украины, но и на въезд. Например, в начале недели за сутки границу пересекло почти 135 тысяч человек, из которых на 25 тысяч больше пересекло границу на въезд в Украину. В июне больше поток людей был на выезд из Украины, а вот уже в июле и августе наоборот — на въезд. Украинцы больше возвращаются домой, чем выезжают", — отметил Демченко.
Он также добавил, что летом пассажиропоток в целом достаточно динамичен. В настоящее время из-за войны пересечение границ осуществляется только со странами ЕС и Молдовой. А 50% всего пассажиропотока приходится на границу с Польшей.
"Пересечение границы — это не только Украина, это еще и смежные с нами страны. Это тоже увеличивает время на оформление. Если выбираете Польшу как транзитную страну, стоит пользоваться пунктами пропуска на Закарпатье и Буковине. Там они менее загружены, чем на границе с Польшей", — посоветовал спикер ГПС.
Кроме того, Демченко посоветовал украинцам интересоваться состоянием загруженности пунктов пропуска на наших границах и выбирать наименее загруженные из них.
Каждые 3 часа данная информация обновляется на странице управления Западного ведомства в Facebook или же на официальных источниках сопредельных с нами стран.
Напомним, по данным Западного регионального управления Госпогранслужбы, на сегодня, 11 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой.
При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.