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Пограничники назвали две причины безумных очередей на границах Украины

11 августа 2023 16:48
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Очереди на границе с Украиной: в ГПС назвали причины
Очереди на границе. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Основными причинами больших очередей на украинской границе в сторону стран ЕС, особенно Польши, стали выезды украинцев в летние отпуска. Кроме того, в последние два месяца отмечают очереди и на въезд в Украину. Это значит, что украинцы больше возвращаются домой, чем выезжают.

Об этом Новини.LIVE рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Журналистка издания уточнила, являются ли летние отпуска основной проблемой невероятных очередей на границе.

"Собственно, да. Но очереди есть не только на выезд из Украины, но и на въезд. Например, в начале недели за сутки границу пересекло почти 135 тысяч человек, из которых на 25 тысяч больше пересекло границу на въезд в Украину. В июне больше поток людей был на выезд из Украины, а вот уже в июле и августе наоборот  на въезд. Украинцы больше возвращаются домой, чем выезжают", — отметил Демченко.

Он также добавил, что летом пассажиропоток в целом достаточно динамичен. В настоящее время из-за войны пересечение границ осуществляется только со странами ЕС и Молдовой. А 50% всего пассажиропотока приходится на границу с Польшей.

"Пересечение границы это не только Украина, это еще и смежные с нами страны. Это тоже увеличивает время на оформление. Если выбираете Польшу как транзитную страну, стоит пользоваться пунктами пропуска на Закарпатье и Буковине. Там они менее загружены, чем на границе с Польшей", — посоветовал спикер ГПС.

Кроме того, Демченко посоветовал украинцам интересоваться состоянием загруженности пунктов пропуска на наших границах и выбирать наименее загруженные из них.

Каждые 3 часа данная информация обновляется на странице управления Западного ведомства в Facebook или же на официальных источниках сопредельных с нами стран.

Напомним, по данным Западного регионального управления Госпогранслужбы, на сегодня, 11 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой.

При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

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