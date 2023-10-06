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Прикордонники не випустили з країни понад 2 тисячі чиновників: що вони порушили

6 жовтня 2023 23:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Прикордонники не випустили з країни понад 2 тисячі чиновників: що вони порушили
Перевірка документів на пункті пропуску. Фото: ДПСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З січня поточного року прикордонники не пропустили на державному кордоні понад 2 тисячі чиновників. Все через те, що вони намагалися виїхати не за тими умовами, які визначені правилами перетину кордону.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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У Держприкордонслужбі повідомили, що від набуття у січні чинності змін щодо виїзду за кордон прикордонники не пропустили понад 2 тисячі держслужбовців.

"За час дії цієї норми на державному кордоні не пропустили понад 2 тисячі осіб, які обіймали посади, що були на контролі Держприкордонслужби, які намагалися виїхати не за тими умовами, які визначені правилами перетину кордону. Як я зазначав, це або з метою службового відрядження, або супроводжуючи своїх дітей", — заявив Демченко.

Зауважимо, з січня поточного року усі чиновники можуть тимчасово залишити країну, але виключно у службове відрядження.

Нагадаємо, в Україні існує адміністративна відповідальність за нелегальний перетин кордону, але термін давності притягнення до відповідальності становить лише шість місяців. Якщо людина нелегально залишає країну та пробула за кордоном шість місяців плюс один день, то притягнути її до адміністративної відповідальності вже не можна.

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