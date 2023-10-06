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Пограничники не выпустили из страны более 2 тысяч чиновников: что они нарушили

6 октября 2023 23:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пограничники не выпустили из страны более 2 тысяч чиновников: что они нарушили
Проверка документов в пункте пропуска. Фото: ГПСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С января текущего года пограничники не пропустили на государственной границе более 2 тысяч чиновников. Все потому, что они пытались уехать не по тем условиям, которые определены правилами пересечения границы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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В Госпогранслужбе сообщили, что с момента вступления в силу изменений по выезду за границу пограничники не пропустили более 2 тысяч госслужащих.

"За время действия этой нормы на государственной границе не пропустили более 2 тысяч человек, занимавших должности, находившиеся на контроле Госпогранслужбы, которые пытались выехать не по тем условиям, которые определены правилами пересечения границы. Как я отмечал, это или с целью служебного командировки, или сопровождая своих детей", — заявил Демченко.

Заметим, с января текущего года все чиновники могут временно покинуть страну, но исключительно в служебную командировку.

Напомним, в Украине же существует административная ответственность за нелегальное пересечение границы, но срок давности привлечения к ответственности составляет всего шесть месяцев. Если человек нелегально покидает страну и пробыл за границей шесть месяцев плюс один день, то привлечь его к административной ответственности нельзя.

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