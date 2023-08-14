Прикордонники посилять контроль за виїздом чоловіків: як це відбуватиметься

Прикордонник перевіряє документи. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Представники прикордонних служб та міністерства оборони України посилюють взаємодію в галузі інформаційного обміну з питань військовозобов'язаних. Мета такої співпраці — запобігання спробам виїзду чоловіків із країни на тлі воєнного стану з використанням фальшивих документів та зменшення корупційних ризиків.

Про це повідомив представник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

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За словами Демченка, основна увага приділяється синхронізації даних між базами Держприкордонслужби та Міноборони щодо військовозобов'язаних. Так, прикордонні служби, перевіряючи документи на кордоні, зможуть визначити, чи такий документ видавався зазначеному громадянину з боку територіального центру.

"Вже тривалий час між нашими структурами відбувається процес координації обміну даними між нашою базою та Держреєстром військовозобов'язаних. Це допомагає запобігти нелегальному перетину кордону на підставі фальшивих документів. З моменту початку агресії РФ було виявлено понад 6100 спроб такого роду. Зараз ми активно працюємо над створенням системи онлайн-верифікації документів", — зазначив він.

Крім того, речник уточнив, що програмне рішення для цього плану вже на стадії тестування. На його думку, головне — це не просто злиття баз, а цілеспрямований обмін інформацією про конкретних громадян, насамперед чоловіків, які мають військовий обов'язок.

Нагадаємо, що за весь час повномасштабної війни на кордоні України було затримано стільки чоловіків, скільки потрібно для формування п'яти бригад ЗСУ. Щоб перетнути кордон, ухилянти намагалися відкупитися і підробляли документи.

Також ми повідомляли, що українцям неодноразово доводилося чути новини про ухилянтів від мобілізації, яким вдалося виїхати за кордон та ще хвалитися з цього приводу. Однак, попри суспільний запит, немає механізмів, які б допомогли притягнути цих людей до відповідальності.