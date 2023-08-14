Пограничники усилят контроль за выездом мужчин: как это будет происходить

Пограничник проверяет документы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Представители пограничных служб и министерства обороны Украины усиливают взаимодействие в области информационного обмена по вопросам военнообязанных. Цель такого сотрудничества — предотвращение попыток выезда мужчин из страны на фоне военного положения с использованием фальшивых документов и уменьшение коррупционных рисков.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

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По словам Демченко, сновное внимание уделяется синхронизации данных между базами Госпогранслужбы и Минобороны касательно военнообязанных. Так, пограничные службы, проверяя документы на границе, смогут определить, выдавался ли такой документ указанному гражданину со стороны территориального центра.

"Уже длительное время между нашими структурами проходит процесс координации обмена данными между нашей базой и Госреестром военнообязанных. Это помогает предотвратить нелегальное пересечение границы на основании фальшивых документов. С момента начала агрессии РФ было выявлено свыше 6100 попыток такого рода. Сейчас мы активно работаем над созданием системы онлайн-верификации документов", — указал он.

Кроме того, спикер уточнил, что программное решение для этого плана уже на стадии тестирования. И по его мнению, главное — это не просто слияние баз, а целенаправленный обмен информацией о конкретных гражданах, в первую очередь — мужчинах, имеющих военную обязанность.

Напомним, что за все время полномасштабной войны на границе Украины было задержано столько мужчин, сколько нужно для формирования пяти бригад ВСУ. Чтобы пересечь границу, уклонисты пытались откупиться и подделывали документы.

Также мы сообщали, что украинцам неоднократно приходилось слышать новости об уклонистах от мобилизации, которым удалось уехать за границу, да еще хвастаться по этому поводу. Однако, несмотря на общественный запрос, нет механизмов, которые помогли бы привлечь этих людей к ответственности.