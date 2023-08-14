Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Пограничники усилят контроль за выездом мужчин: как это будет происходить arrow

Пограничники усилят контроль за выездом мужчин: как это будет происходить

14 августа 2023 15:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пограничники усилят контроль за выездом мужчин: как это будет происходить
Пограничник проверяет документы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представители пограничных служб и министерства обороны Украины усиливают взаимодействие в области информационного обмена по вопросам военнообязанных. Цель такого сотрудничества — предотвращение попыток выезда мужчин из страны на фоне военного положения с использованием фальшивых документов и уменьшение коррупционных рисков.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Читайте также:

На границе усилят контроль за выездом мужчин

По словам Демченко, сновное внимание уделяется синхронизации данных между базами Госпогранслужбы и Минобороны касательно военнообязанных. Так, пограничные службы, проверяя документы на границе, смогут определить, выдавался ли такой документ указанному гражданину со стороны территориального центра.

"Уже длительное время между нашими структурами проходит процесс координации обмена данными между нашей базой и Госреестром военнообязанных. Это помогает предотвратить нелегальное пересечение границы на основании фальшивых документов. С момента начала агрессии РФ было выявлено свыше 6100 попыток такого рода. Сейчас мы активно работаем над созданием системы онлайн-верификации документов", — указал он. 

Кроме того, спикер уточнил, что программное решение для этого плана уже на стадии тестирования. И по его мнению, главное — это не просто слияние баз, а целенаправленный обмен информацией о конкретных гражданах, в первую очередь — мужчинах, имеющих военную обязанность. 

Напомним, что за все время полномасштабной войны на границе Украины было задержано столько мужчин, сколько нужно для формирования пяти бригад ВСУ. Чтобы пересечь границу, уклонисты пытались откупиться и подделывали документы.

Также мы сообщали, что украинцам неоднократно приходилось слышать новости об уклонистах от мобилизации, которым удалось уехать за границу, да еще хвастаться по этому поводу. Однако, несмотря на общественный запрос, нет механизмов, которые помогли бы привлечь этих людей к ответственности.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз