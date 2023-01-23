Які обставини не є підставою для відстрочки від служби в ЗСУ — повний перелік

Є обставини, які не надають права для відстрочки від призову на військову службу

Ще восени 2022 року Верховна Рада України проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року. Таким чином мобілізувати можуть громадян віком від 18 до 60 років. У зв'язку з цим почастішали питання, хто може отримати відстрочку від призову, а хто ні.

У Кіровоградському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки надали роз'яснення виданню Точка доступу, які обставити не надають права для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Обставини, які не є підставою для відстрочки від служби в ЗСУ — повний перелік

Відстрочки не зможуть вимагати у таких випадках:

обмежена придатність за висновком військово-лікарської комісії;

якщо 3 група інвалідності батька, матері, тещі, тестя;

спільне проживання з родичем з інвалідністю (не плутати з постійним доглядом);

спільне проживання з родичем похилого віку (не плутати з постійним доглядом за особою, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує такого догляду);

якщо необхідно доглядати за особою з інвалідністю 3 групи;

догляд за особою з інвалідністю, що не має характер постійного (24/7);

наявність повнолітньої дитини з інвалідністю 3 групи;

догляд за особою з інвалідністю 2 групи, що не є родичем першого ступеня споріднення, коли є інші особи, які можуть здійснювати такий догляд;

наявність повнолітньої дитини з інвалідністю 1-2 групи, якщо вона не знаходиться на утриманні батька;

вагітність дружини;

наявність 2 дітей та вагітність дружини;

декретна відпустка чоловіка;

наявність дитини у віці до 3 років;

наявність посвідчення багатодітної родини, якщо хоча б одній з трьох дітей 18 чи більше років;

служба в ЗСУ чи ТРО близького родича (але не дружини);

загибель на війні близького родича, що не був військовослужбовцем;

відсутність досвіду військової служби.

За яких причин військовозобов’язаний може не прийти до ТЦК після вручення повістки

За інформацією Урядового порталу, є лише три причини, що звільняють громадян від відповідальності в разі неявки до військкомату:

1. Хвороба, через яку людина не може самостійно рухатися. Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які здатні взяти на себе догляд).

2. Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста.

Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати військкомат по повістці, потрібно надати відповідні довідки, офіційні документи.

3. Наявність "білого квитка". Хоча це і не є беззаперечною підставою для звільнення від мобілізації, оскільки чи можуть мобілізувати громадянина з білим квитком, залежить від категорії, зазначеної у квитку. Лише категорія "повна непридатність", зазначена в документі, дає право не служити в армії незалежно від ситуації в Україні.

Зазначимо, випадки, коли за неявку не передбачена відповідальність, визначена постановою Кабінету міністрів "Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до ТЦК та СП для призову на збори".

Відповідальність за неявку до ТЦК без поважних причин

За неявку до військкомату визначається відповідальність та покарання. Вони залежать від вида повістки та кількості випадків, коли особа не прийшла до ТЦК.

Максимальний штраф за неявку до центру для уточнення особистої інформації становить 8 500 грн.

Якщо особа не приходить після вручення повістки три та більше разів, на військовозобов’язаного мають право подати до суду та притягнути до кримінальної відповідальності.

Якщо особа не з’явилася до військкомату за мобілізаційним розпорядженням, їй загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.

Хто має право на відстрочення від військової служби — повний перелік

На сьогодні примусово не можуть бути мобілізованими:

чоловіки старше 60 років;

громадяни, непридатні до військової служби;

громадяни, які мають право на відстрочення від мобілізації.

Які причини за законом є підставою для відстрочення від мобілізації:

сімейні обставини;

стан здоров’я;

здобуття освіти або подовження професійної діяльності;

звільнення від мобілізації за видом діяльності;

заброньовані підприємствами;

працівники певних органів, підприємств, організацій, установ можуть продовжувати виконувати свої посадові обов’язки в разі включення їх до списків, які відстрочують призов на військову службу під час мобілізації. Відстрочення надається протягом 6 місяців;

за станом здоров’я призову не підлягають громадяни, які мають інвалідність або тимчасово непридатний через стан здоров'я (особи з інвалідністю можуть бути призвані за власним бажанням);

якщо на утриманні перебувають троє та більше дітей до 18 років (такі особи можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою і лише за місцем проживання);

якщо самостійно виховують дитину/дітей до 18 років (призиваються лише за їхньою згодою і лише за місцем проживання);

якщо виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

якщо на утриманні перебуває дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);

якщо виховують повнолітню (18-23 роки) дитину з інвалідністю I або II групи;

якщо є опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт і дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

якщо займаються постійним доглядом за особами, що потребують піклування (якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

вагітність;

якщо подружжя обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину (дітей), тому з них, хто потребує відпустки для догляду за дитиною;

якщо близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану (до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра);

якщо призовник є учнем чи студентом закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вищого навчального закладу, здобувачем фахової передвищої освіти, асистентом-стажистом, аспірантом та докторантом (лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі);

якщо призовник є науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівником (якщо вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної, професійно-технічної чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки незалежно від наявності в них вченого звання або наукового ступеня).

Також не підлягають призову чоловіки, які мають відстрочення за видом діяльності:

деякі категорії чиновників;

народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники військового управління;

працівники військових частин, установ, підприємств і організацій, ЗСУ, Міністерства оборони;

працівники Служби безпеки України;

працівники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

працівники Нацгвардії;

працівники Служби зовнішньої розвідки;

працівники Нацполіції;

працівники Держприкордонслужби;

працівники Нацгвардії;

працівники Національного антикорупційного бюро;

працівники податкової поліції;

працівники Управління державної охорони України;

Державного бюро розслідувань;

працівники Державної виконавчої служби України.

Нагадаємо, раніше керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік дав відповідь, чи будуть українці отримувати повістки через "Дію".