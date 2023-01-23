Какие обстоятельства не являются основанием для отсрочки службы в ВСУ — полный перечень

Призыв на военную службу 2023: кто не сможет попросить об отсрочке
Еще осенью 2022 года Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года. Таким образом, мобилизовать могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет. В этой связи участились вопросы, кто может получить отсрочку от призыва, а кто нет.
В Кировоградском территориальном центре комплектования и социальной поддержки предоставили разъяснение изданию "Точка доступа", какие обстоятельства не дают права для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.
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Обстоятельства, не являющиеся основанием для отсрочки от службы в ВСУ, — полный перечень
Отсрочки не смогут требовать в следующих случаях:
- ограниченная пригодность по заключению военно-врачебной комиссии;
- если 3 группа инвалидности отца, матери, тещи, тестя;
- совместное проживание с родственником с инвалидностью (не путать с постоянным уходом);
- совместное проживание с родственником пожилого возраста (не путать с постоянным уходом за лицом, которое по заключению врачебно-консультативной комиссии требует такого ухода);
- если необходимо ухаживать за лицом с инвалидностью 3 группы;
- уход за лицом с инвалидностью, не имеющим характер постоянного (24/7);
- наличие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 3 группы;
- уход за лицом с инвалидностью 2 группы, не являющейся родственником первой степени родства, когда есть другие лица, которые могут осуществлять такой уход;
- наличие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1-2 группы, если он не находится на иждивении отца;
- беременность супруги;
- наличие 2 детей и беременность супруги;
- декретный отпуск мужчины;
- наличие ребенка в возрасте до 3 лет;
- наличие удостоверения многодетной семьи, если хотя бы одному из трех детей 18 или более лет;
- служба в ВСУ или ТРО близкого родственника (но не жены);
- гибель на войне близкого родственника, не являвшегося военнослужащим;
- отсутствие опыта военной службы.
По каким причинам военнообязанный может не прийти в ТЦК после вручения повестки
По информации Правительственного портала, есть только три причины, освобождающие граждан от ответственности в случае неявки в военкомат:
1. Болезнь, по которой человек не может самостоятельно двигаться. Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/супруга (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, способных взять на себя уход).
2. Открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.
Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, следует предоставить соответствующие справки, официальные документы.
3. Наличие "белого билета". Хотя это и не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации, поскольку могут мобилизовать гражданина с белым билетом, зависит от категории, указанной в билете. Лишь категория "полная непригодность", указанная в документе, дает право не служить в армии вне зависимости от ситуации в Украине.
Отметим случаи, когда за неявку не предусмотрена ответственность, определенная постановлением Кабинета министров "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на собрание".
Ответственность за неявку в ТЦК без уважительных причин
За неявку в военкомат определяется ответственность и наказание. Они зависят от вида повестки и количества случаев, когда лицо не пришло в ТЦК.
Максимальный штраф за неявку в центр для уточнения личной информации составляет 8500 грн.
Если человек не приходит после вручения повестки три и более раза, на военнообязанного имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности.
Если лицо не явилось в военкомат по мобилизационному распоряжению, ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.
Кто имеет право на отсрочку от военной службы — полный перечень
На сегодня принудительно не могут быть мобилизованными:
- мужчины старше 60 лет;
- граждане, непригодные к военной службе;
- граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации.
Какие причины по закону являются основанием для отсрочки от мобилизации:
- семейные обстоятельства;
- состояние здоровья;
- получение образования или удлинение профессиональной деятельности;
- освобождение от мобилизации по виду деятельности;
- забронированные предприятиями;
- работники определенных органов, предприятий, организаций, учреждений могут продолжать выполнять свои должностные обязанности при включении их в списки, которые отсрочивают призыв на военную службу во время мобилизации. Отсрочка дается в течение 6 месяцев;
- по состоянию здоровья призыву не подлежат граждане, имеющие инвалидность или временно непригодные из-за состояния здоровья (лица с инвалидностью могут быть призваны по собственному желанию);
- если на иждивении находятся трое и более детей до 18 лет (такие лица могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);
- если самостоятельно воспитывают ребенка/детей до 18 лет (призываются только по их согласию и только по месту жительства);
- если воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
- если на иждивении находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);
- если воспитывают совершеннолетнего (18-23 года) ребенка с инвалидностью I или II группы;
- если опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);
- если занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);
- беременность;
- если супруги проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей), поэтому из них, кто нуждается в отпуске по уходу за ребенком;
- если близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения (к близким родственникам принадлежат муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра);
- если призывник является учеником или студентом заведения профессионального (профессионально-технического) образования, высшего учебного заведения, соискателем профессионального высшего образования, ассистентом-стажером, аспирантом и докторантом (только учащиеся на дневной или дуальной форме);
- если призывник является научным, научно-педагогическим и педагогическим работником (если они работают в научных учреждениях и организациях, заведениях высшего, профессионального высшего, профессионального, профессионально-технического или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени).
Также не подлежат призыву мужчины, имеющие отсрочку по виду деятельности:
- некоторые категории чиновников;
- народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- работники военного управления;
- работники воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Министерства обороны;
- работники Службы безопасности Украины;
- работники Государственной службы специальной связи и защиты;
- работники Нацгвардии;
- работники Службы внешней разведки;
- работники Нацполиции;
- работники Госпогранслужбы;
- работники Нацгвардии;
- работники Национального антикоррупционного бюро;
- работники налоговой полиции;
- работники Управления государственной охраны Украины;
- Государственное бюро расследований;
- работники Государственной исполнительной службы Украины.
Напомним, ранее руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник дал ответ, будут ли украинцы получать повестки по "Дії".