Какие обстоятельства не являются основанием для отсрочки службы в ВСУ — полный перечень

Есть обстоятельства, которые не дают права для отсрочки от призыва на военную службу

Еще осенью 2022 года Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года. Таким образом, мобилизовать могут граждан в возрасте от 18 до 60 лет. В этой связи участились вопросы, кто может получить отсрочку от призыва, а кто нет.

В Кировоградском территориальном центре комплектования и социальной поддержки предоставили разъяснение изданию "Точка доступа", какие обстоятельства не дают права для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Обстоятельства, не являющиеся основанием для отсрочки от службы в ВСУ, — полный перечень

Отсрочки не смогут требовать в следующих случаях:

ограниченная пригодность по заключению военно-врачебной комиссии;

если 3 группа инвалидности отца, матери, тещи, тестя;

совместное проживание с родственником с инвалидностью (не путать с постоянным уходом);

совместное проживание с родственником пожилого возраста (не путать с постоянным уходом за лицом, которое по заключению врачебно-консультативной комиссии требует такого ухода);

если необходимо ухаживать за лицом с инвалидностью 3 группы;

уход за лицом с инвалидностью, не имеющим характер постоянного (24/7);

наличие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 3 группы;

уход за лицом с инвалидностью 2 группы, не являющейся родственником первой степени родства, когда есть другие лица, которые могут осуществлять такой уход;

наличие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1-2 группы, если он не находится на иждивении отца;

беременность супруги;

наличие 2 детей и беременность супруги;

декретный отпуск мужчины;

наличие ребенка в возрасте до 3 лет;

наличие удостоверения многодетной семьи, если хотя бы одному из трех детей 18 или более лет;

служба в ВСУ или ТРО близкого родственника (но не жены);

гибель на войне близкого родственника, не являвшегося военнослужащим;

отсутствие опыта военной службы.

По каким причинам военнообязанный может не прийти в ТЦК после вручения повестки

По информации Правительственного портала, есть только три причины, освобождающие граждан от ответственности в случае неявки в военкомат:

1. Болезнь, по которой человек не может самостоятельно двигаться. Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/супруга (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, способных взять на себя уход).

2. Открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, следует предоставить соответствующие справки, официальные документы.

3. Наличие "белого билета". Хотя это и не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации, поскольку могут мобилизовать гражданина с белым билетом, зависит от категории, указанной в билете. Лишь категория "полная непригодность", указанная в документе, дает право не служить в армии вне зависимости от ситуации в Украине.

Отметим случаи, когда за неявку не предусмотрена ответственность, определенная постановлением Кабинета министров "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на собрание".

Ответственность за неявку в ТЦК без уважительных причин

За неявку в военкомат определяется ответственность и наказание. Они зависят от вида повестки и количества случаев, когда лицо не пришло в ТЦК.

Максимальный штраф за неявку в центр для уточнения личной информации составляет 8500 грн.

Если человек не приходит после вручения повестки три и более раза, на военнообязанного имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности.

Если лицо не явилось в военкомат по мобилизационному распоряжению, ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

Кто имеет право на отсрочку от военной службы — полный перечень

На сегодня принудительно не могут быть мобилизованными:

мужчины старше 60 лет;

граждане, непригодные к военной службе;

граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации.

Какие причины по закону являются основанием для отсрочки от мобилизации:

семейные обстоятельства;

состояние здоровья;

получение образования или удлинение профессиональной деятельности;

освобождение от мобилизации по виду деятельности;

забронированные предприятиями;

работники определенных органов, предприятий, организаций, учреждений могут продолжать выполнять свои должностные обязанности при включении их в списки, которые отсрочивают призыв на военную службу во время мобилизации. Отсрочка дается в течение 6 месяцев;

по состоянию здоровья призыву не подлежат граждане, имеющие инвалидность или временно непригодные из-за состояния здоровья (лица с инвалидностью могут быть призваны по собственному желанию);

если на иждивении находятся трое и более детей до 18 лет (такие лица могут быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства);

если самостоятельно воспитывают ребенка/детей до 18 лет (призываются только по их согласию и только по месту жительства);

если воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;

если на иждивении находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

если воспитывают совершеннолетнего (18-23 года) ребенка с инвалидностью I или II группы;

если опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

если занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе (если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход);

беременность;

если супруги проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей), поэтому из них, кто нуждается в отпуске по уходу за ребенком;

если близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения (к близким родственникам принадлежат муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра);

если призывник является учеником или студентом заведения профессионального (профессионально-технического) образования, высшего учебного заведения, соискателем профессионального высшего образования, ассистентом-стажером, аспирантом и докторантом (только учащиеся на дневной или дуальной форме);

если призывник является научным, научно-педагогическим и педагогическим работником (если они работают в научных учреждениях и организациях, заведениях высшего, профессионального высшего, профессионального, профессионально-технического или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени).

Также не подлежат призыву мужчины, имеющие отсрочку по виду деятельности:

некоторые категории чиновников;

народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники военного управления;

работники воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Министерства обороны;

работники Службы безопасности Украины;

работники Государственной службы специальной связи и защиты;

работники Нацгвардии;

работники Службы внешней разведки;

работники Нацполиции;

работники Госпогранслужбы;

работники Нацгвардии;

работники Национального антикоррупционного бюро;

работники налоговой полиции;

работники Управления государственной охраны Украины;

Государственное бюро расследований;

работники Государственной исполнительной службы Украины.

Напомним, ранее руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник дал ответ, будут ли украинцы получать повестки по "Дії".