Продажі перевищили 50 тис. грн: за яку монету колекціонери готові віддати цілий статок

Копійки на столі. Фото: google.com

Колекціонери готові заплатити шалені гроші, аби отримати рідкісну монету, яка могла завалятися навіть у вашій кишені. Так, на одному з майданчиків ціна за 1 грн 1992 року сягнула 50 001 грн, а стартувала з 1 грн.

Торги відбуваються на аукціоні Violity.

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В оголошенні зазначається, що монета виготовлена з міді, про що свідчить червонуватий відтінок.

Гурт монети гладкий і не містить жодних написів, що є характерною рисою монет в 1 грн від 1992 року.

Монета номіналом 1 грн 1992 року. Фото: Violity

Монета номіналом 1 грн 1992 року. Фото: Violity

Монета номіналом 1 грн 1992 року. Фото: Violity

Насамперед нумізматів цікавить саме рік виготовлення, який і визначає ціну, оскільки за даними Національного банку України, така монета була введена в обіг лише 2002 року й до того ж була пробною.

"1 гривня 1992 року — пробна монета України. Монету карбували при налаштуванні обладнання. Перші гривні були без гуртового напису, точний тираж невідомий. Знайти пробну гривню в обігу нереально, проте її іноді можна купити на інтернет аукціонах", — розповіли фахівці.

Торги за монету номіналом 1 грн 1992 року. Фото: скриншот

Нагадаємо, що українці можуть отримати кругленьку суму за продаж монет, які є в гаманцях у кожного. Завдяки певним унікальним характеристикам нумізмати цікавляться монетою номіналом 10 копійок.