Продажи превысили 50 тыс. грн: за какую монету коллекционеры готовы отдать целое состояние

Копейки на столе. Фото: google.com

Коллекционеры готовы заплатить сумасшедшие деньги, чтобы получить редкую монету, которая могла заваляться даже в вашем кармане. Так, на одной из площадок цена за 1 грн 1992 достигла 50 001 грн, а стартовала с 1 грн.

Торги проходят на аукционе Violity.

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Что известно о монете номиналом 1 грн 1992 года

В объявлении отмечается, что монета изготовлена из меди, о чем свидетельствует красноватый оттенок.

Гарт монеты гладкий и не содержит никаких надписей, что является характерной чертой монет в 1 грн от 1992 года.

Монета номиналом 1 грн 1992 года. Фото: Violity

Монета номиналом 1 грн 1992 года. Фото: Violity

Монета номиналом 1 грн 1992 года. Фото: Violity

В первую очередь, нумизматов интересует именно год изготовления, который и определяет цену, поскольку по данным Национального банка Украины, такая монета была введена в обращение только в 2002 году и к тому же была пробной.

"1 гривна 1992 года — пробная монета Украины. Монету чеканили при настройке оборудования. Первые гривны были без оптовой надписи, точный тираж неизвестен. Найти пробную гривну в обращении нереально, однако ее иногда можно купить на интернет аукционах", — рассказали специалисты.

Торги за монету достоинством 1 грн 1992 года. Фото: скриншот

Напомним, что украинцы могут получить кругленькую сумму за продажу монет, которые есть в кошельках у каждого. Благодаря уникальным характеристикам нумизматы интересуются монетой номиналом 10 копеек.