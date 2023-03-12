Продажі вінілу в США вперше перевищили компакт-диски з 1987 року

Вінілові пластинки

Популярність вінілових платівок продовжує зростати в мейнстрімній музиці. Торік продажі вінілу в США перевищили продаж компакт-дисків вперше з 1987 року. Продажі вінілових платівок досягли 41 млн одиниць, тоді як продажі компакт-дисків склали 33 млн.

Про це пише The Verge.

Продаж вінілових платівок

Згідно зі звітом RIAA, продаж вінілових платівок стабільно зростав за останні 16 років і тепер становить 71% усіх доходів від фізичних музичних форматів.

За період між 2021 і 2022 роками продажі фізичних музичних форматів зросли на 4% і принесли дохід у розмірі $1,7 млрд, з яких продажі вінілу склали $1,2 млрд. Зростання продажів вінілових платівок минулого року склало 17%, тоді як продажі компакт-дисків впали на 18%.

За словами RIAA, відродження вінілу не обмежується лише США та Великобританією. Зростання продажів вінілових платівок було аналогічним у Німеччині, Японії та Південній Кореї.

Існує кілька факторів, які сприяють зростанню популярності вінілових платівок. Багато аудіо філи стверджують, що саме цей формат забезпечує більш "теплий" і автентичніший звук у порівнянні з цифровим звуком. Проте існують інші аспекти, такі як колекційна цінність, якість упакування та дизайну, а також естетичні аспекти, які можуть також залучати покупців.

Попри це, деякі експерти вважають, що зростання продажів вінілових платівок може бути тимчасовим явищем і не призведе до остаточного відходу від цифрових форматів у майбутньому. У будь-якому випадку, відродження інтересу до вінілу є знаком змінних смаків і переваг покупців у музиці.

Нагадаємо, що у Національній музичній академії України відбулося урочисте відкриття першої у світі музичної кафедри ЮНЕСКО під назвою "Музика, освіта, наука — заради миру". На церемонії відкриття було виконано гімн України та фрагмент з "Оди на радість" Людвіга ван Бетховена, а також відомі українські музичні твори. Їх виконав симфонічний оркестр "Київ-Класік" під керівництвом Германа Макаренка.