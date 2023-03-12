Продажи винила в США впервые превысили компакт-диски с 1987 года

Виниловые пластинки

Популярность виниловых пластинок продолжает расти в мейнстримной музыке. В прошлом году продажи винила в США превысили продажи компакт-дисков впервые с 1987 года. Продажи виниловых пластинок достигли 41 млн единиц, в то время как продажи компакт-дисков составили 33 млн.

Об этом пишет The Verge.

Продажа виниловых пластинок

Согласно отчету RIAA, продажи виниловых пластинок стабильно росли за последние 16 лет и теперь составляют 71% всех доходов от физических музыкальных форматов.

За период между 2021 и 2022 годами продажи физических музыкальных форматов выросли на 4% и принесли доход в размере $1,7 млрд, из которых продажи винила составили $1,2 млрд. Рост продаж виниловых пластинок в прошлом году составил 17%, в то время как продажи компакт-дисков упали на 18%.

По словам RIAA, возрождение винила не ограничивается только США и Великобританией. Рост продаж виниловых пластинок был аналогичным в Германии, Японии и Южной Корее.

Существует несколько факторов, которые способствуют росту популярности виниловых пластинок. Многие аудио филы утверждают, что именно этот формат обеспечивает более "теплый" и более аутентичный звук по сравнению с цифровым звуком. Тем не менее существуют и другие аспекты, такие как коллекционная ценность, качество упаковки и дизайна, а также эстетические аспекты, которые могут также привлекать покупателей.

Несмотря на это, некоторые эксперты считают, что рост продаж виниловых пластинок может быть временным явлением и не приведет к окончательному уходу от цифровых форматов в будущем. В любом случае, возрождение интереса к винилу является знаком изменяющихся вкусов и предпочтений покупателей в музыке.

Напомним, что в Национальной музыкальной академии Украины состоялось торжественное открытие первой в мире музыкальной кафедры ЮНЕСКО под названием "Музыка, образование, наука — ради мира". На церемонии открытия были исполнены гимн Украины и фрагмент из "Оды к радости" Людвига ван Бетховена, а также известные украинские музыкальные произведения. Их исполнил симфонический оркестр "Киев-Классик" под руководством Германа Макаренко.

