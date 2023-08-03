Прокуратура затримала посадовця КМВА, який за хабар допомагав чоловікам виїхати за кордон. Фото: Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора затримав начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ через хабарі. Чиновника підозрюють у тому, що він за кошти допомагав чоловікам виїхати за кордон.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі справи

Як повідомляє слідство, начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації викрито на організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Ціна такої "послуги" становила 10 тисяч доларів США. Саме за цю суму учасники схеми оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

"Організатора схеми затримано під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам. За їх виготовлення він отримав 30 тис доларів США. У ході обшуків за місцем проживання посадовця, в районному територіальному центрі комплектування, Київській міській військовій адміністрації вилучено понад 48 тис. доларів США та 5 тис. євро", — кажуть слідчі.

Прокуратура затримала посадовця КМВА, який за хабар допомагав чоловікам виїхати за кордон. Фото: Офіс Генпрокурора

Яке покарання грозить чиновнику

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання йому запобіжного заходу.

Перевіряється причетність до вчинення злочину посадовців одного з київських територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, а також інших осіб.

Прокуратура затримала посадовця КМВА, який за хабар допомагав чоловікам виїхати за кордон. Фото: Офіс Генпрокурора

Прокуратура затримала посадовця КМВА, який за хабар допомагав чоловікам виїхати за кордон. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, раніше ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру колишньому командиру однієї з військових частин територіальної оборони. Він перевищив свої службові повноваження та відрядив депутатів на службу до Київської міської ради.

Додамо, депутатів Київради підозрюють в ухиленні від військової служби. Державне бюро розслідувань повідомило столичним посадовцям про підозру.

Також ми писали, що у столиці черговий скандал із посадовцями Київради. Там один із заступників начальника департаменту транспортної інфраструктури КМДА шантажував столичних перевізників перешкодами у роботі, якщо ті не сплачуватимуть йому данину.