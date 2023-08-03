Прокуратура задержала чиновника КМВА, который за взятку помогал мужчинам выехать за границу

Прокуратура задержала чиновника КМВА, который за взятку помогал мужчинам уехать за границу. Фото: Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора задержал начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ из-за взяток. Чиновника подозревают в том, что он за средства помогал мужчинам уехать за границу.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Как сообщает следствие, начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации, разоблачен на организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Цена такой "услуги" составляла 10 тысяч долларов США. Именно на эту сумму участники схемы оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе.

"Организатор схемы задержан во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам. За их изготовление он получил 30 тыс. долларов США. В ходе обысков по месту жительства чиновника, в районном территориальном центре комплектования, Киевской городской военной администрации изъято более 48 тыс. долларов США и 5 тыс. евро", — говорят следователи.

Прокуратура задержала чиновника КМВА, который за взятку помогал мужчинам уехать за границу. Фото: Офис Генпрокурора

Какое наказание грозит чиновнику

Решается вопрос о сообщении о подозрении задержанному и избрании ему меры пресечения.

Проверяется причастность к совершению преступления должностных лиц одного из территориальных центров комплектования и соцподдержки, а также других лиц.

Прокуратура задержала чиновника КМВА, который за взятку помогал мужчинам уехать за границу. Фото: Офис Генпрокурора

Прокуратура задержала чиновника КМВА, который за взятку помогал мужчинам уехать за границу. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, ранее мы писали, что работники Государственного бюро расследований объявили подозрение бывшему командиру одной из воинских частей территориальной обороны. Он превысил свои служебные полномочия и отправил депутатов на службу в Киевский городской совет.

Добавим, депутатов Киевсовета подозревают в уклонении от военной службы. Государственное бюро расследований сообщило столичным чиновникам о подозрении.

Также мы писали, что в столице очередной скандал с чиновниками Киевсовета. Там один из заместителей начальника департамента транспортной инфраструктуры КГГА шантажировал столичных перевозчиков препятствиями в работе, если те не будут платить ему дань.