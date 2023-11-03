Пропагандист Шарій зробив несподівану заяву і поскаржився на ставлення до нього у Європі
Підозрюваний у державній зраді проросійський пропагандист Анатолій Шарій заявив, що він є членом Міжнародної федерації журналістів. Також він зазначив, що шокований ставленням до нього у Європі.
Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на власні джерела.
Шарій зробив дивну заяву
За інформацією джерел ІМІ, Шарій розіслав низці міжнародних медійних організацій листа з проханням про підтримку, в якому він заявляє про погрози у зв'язку з нібито його "розслідуванням" діяльності наркокартелів у Європі.
Шарій заявив, що є членом Міжнародної федерації журналістів і "шокований тим, що як журналіст зазнав нападу в Європі".
ІМІ звернувся по коментар до Міжнародної федерації журналістів, чи справді Шарій є членом цієї організації.
Раніше ми повідомяли, що у Таррагоні, Іспанія, закидали "коктейлями Молотова" будинок проросійського блогера Анатолія Шарія.
Нагадуємо, в Україні за держзраду судитимуть відомого проросійського блогера Анатолія Шарія та його спільника, ексочільника поліції Вінниччини. Вони разом працювали на ФСБ РФ.
Читайте Новини.LIVE!