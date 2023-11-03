Пропагандист Шарій зробив несподівану заяву і поскаржився на ставлення до нього у Європі

Підозрюваний у державній зраді Анатолій Шарій. Фото: Facebook

Підозрюваний у державній зраді проросійський пропагандист Анатолій Шарій заявив, що він є членом Міжнародної федерації журналістів. Також він зазначив, що шокований ставленням до нього у Європі.

Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на власні джерела.

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Шарій зробив дивну заяву

За інформацією джерел ІМІ, Шарій розіслав низці міжнародних медійних організацій листа з проханням про підтримку, в якому він заявляє про погрози у зв'язку з нібито його "розслідуванням" діяльності наркокартелів у Європі.

Шарій заявив, що є членом Міжнародної федерації журналістів і "шокований тим, що як журналіст зазнав нападу в Європі".

ІМІ звернувся по коментар до Міжнародної федерації журналістів, чи справді Шарій є членом цієї організації.

Раніше ми повідомяли, що у Таррагоні, Іспанія, закидали "коктейлями Молотова" будинок проросійського блогера Анатолія Шарія.

Нагадуємо, в Україні за держзраду судитимуть відомого проросійського блогера Анатолія Шарія та його спільника, ексочільника поліції Вінниччини. Вони разом працювали на ФСБ РФ.