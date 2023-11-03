Пропагандист Шарий сделал неожиданное заявление и пожаловался на отношение к нему в Европе

Подозреваемый в государственной измене Анатолий Шарий. Фото: Facebook

Подозреваемый в государственной измене пророссийский пропагандист Анатолий Шарий заявил, что он является членом Международной федерации журналистов. Также он отметил, что шокирован отношением к нему в Европе.

Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на собственные источники.

Читайте также:

Журналистское удостоверение Анатолия Шария. Фото: ИМИ

Шарий сделал странное заявление

По информации источников ИМИ, Шарий разослал ряду международных медийных организаций письмо с просьбой о поддержке, в котором он заявляет об угрозах в связи с якобы его "расследованием" деятельности наркокартелей в Европе.

Шарий заявил, что является членом Международной федерации журналистов и "шокирован тем, что как журналист подвергся нападению в Европе".

ИМИ обратился за комментарием в Международную федерацию журналистов, действительно ли Шарий является членом этой организации.

Ранее мы сообщили, что в Таррагоне, Испания, забросали "коктейлями Молотова" дом пророссийского блогера Анатолия Шария.

Напоминаем, в Украине за госпредательство будут судить известного пророссийского блоггера Анатолия Шария и его сообщника, экс-главу полиции Винницкой области. Они вместе работали в ФСБ РФ.