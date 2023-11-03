Пропагандист Шарий сделал неожиданное заявление и пожаловался на отношение к нему в Европе
Подозреваемый в государственной измене пророссийский пропагандист Анатолий Шарий заявил, что он является членом Международной федерации журналистов. Также он отметил, что шокирован отношением к нему в Европе.
Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на собственные источники.
Шарий сделал странное заявление
По информации источников ИМИ, Шарий разослал ряду международных медийных организаций письмо с просьбой о поддержке, в котором он заявляет об угрозах в связи с якобы его "расследованием" деятельности наркокартелей в Европе.
Шарий заявил, что является членом Международной федерации журналистов и "шокирован тем, что как журналист подвергся нападению в Европе".
ИМИ обратился за комментарием в Международную федерацию журналистов, действительно ли Шарий является членом этой организации.
Ранее мы сообщили, что в Таррагоне, Испания, забросали "коктейлями Молотова" дом пророссийского блогера Анатолия Шария.
Напоминаем, в Украине за госпредательство будут судить известного пророссийского блоггера Анатолия Шария и его сообщника, экс-главу полиции Винницкой области. Они вместе работали в ФСБ РФ.
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