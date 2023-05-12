Прощання з енергетиком та експертом Олексієм Хабатюком. Фоторепортаж

Відспівування Олексія Хабатюка відбулося в Михайлівському соборі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 травня, у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві відбулося прощання з загиблим на війні сержантом Збройних сил України, експертом з енергетики Олексієм Хабатюком.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з церемонії прощання з загиблим захисником України.

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Хабатюк воював у складі 252 батальйону ЗСУ. Він загинув 4 травня через осколкове поранення від вибуху міни під час виконання бойового завдання у Бахмуті.

На церемонію прощання прийшли рідні, бойові побратими, колеги.

Олексій Хабатюк працював у сфері відновлювальної енергетики, працював у Держагентстві екоінвестицій, очолював Фонд цільових екологічних інвестицій. У 2016-2021 роках працював у департаменті енергоефективності "Нафтогазу".

У травні 2022 року став сержантом ЗСУ.

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE 1 / 15

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті загинув співробітник Офісу Президента України. Олексій Титаренко перебував на передовій Донецької області.