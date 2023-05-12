Прощання з енергетиком та експертом Олексієм Хабатюком. Фоторепортаж
Сьогодні, 12 травня, у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві відбулося прощання з загиблим на війні сержантом Збройних сил України, експертом з енергетики Олексієм Хабатюком.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж з церемонії прощання з загиблим захисником України.
Прощання з полеглим героєм
Хабатюк воював у складі 252 батальйону ЗСУ. Він загинув 4 травня через осколкове поранення від вибуху міни під час виконання бойового завдання у Бахмуті.
На церемонію прощання прийшли рідні, бойові побратими, колеги.
Олексій Хабатюк працював у сфері відновлювальної енергетики, працював у Держагентстві екоінвестицій, очолював Фонд цільових екологічних інвестицій. У 2016-2021 роках працював у департаменті енергоефективності "Нафтогазу".
У травні 2022 року став сержантом ЗСУ.
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Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання з Олексієм Хабатюком 12 травня 2023 року в Михайлівському соборі Києва. Фото: Новини.LIVE
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фронті загинув співробітник Офісу Президента України. Олексій Титаренко перебував на передовій Донецької області.