Прощание с энергетиком и экспертом Алексеем Хабатюком. Фоторепортаж

Отпевание Алексея Хабатюка прошло в Михайловском соборе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 12 мая, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялось прощание с погибшим на войне сержантом Вооруженных сил Украины, экспертом по энергетике Алексеем Хабатюком.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с церемонии прощания с погибшим защитником Украины.

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Хабатюк воевал в составе 252 батальона ВСУ. Он погиб 4 мая от осколочного ранения от взрыва мины во время выполнения боевого задания в Бахмуте.

На церемонию прощания пришли родные, боевые собратья, коллеги.

Алексей Хабатюк работал в сфере возобновляемой энергетики, работал в Госагентстве экоинвестиций, возглавлял Фонд целевых экологических инвестиций. В 2016-2021 годах работал в департаменте энергоэффективности "Нефтегаза".

В мае 2022 стал сержантом ВСУ.

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Фото: Новини.LIVE

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Фото: Новини.LIVE

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Фото: Новини.LIVE

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Фото: Новини.LIVE

Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Фото: Новини.LIVE 1/15 _ 15

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб сотрудник Офиса Президента Украины. Алексей Титаренко находился в передовой Донецкой области.