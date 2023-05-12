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Прощание с энергетиком и экспертом Алексеем Хабатюком. Фоторепортаж

12 мая 2023 17:49
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Прощание с энергетиком и экспертом Алексеем Хабатюком. Фоторепортаж
Отпевание Алексея Хабатюка прошло в Михайловском соборе. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Сегодня, 12 мая, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялось прощание с погибшим на войне сержантом Вооруженных сил Украины, экспертом по энергетике Алексеем Хабатюком.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с церемонии прощания с погибшим защитником Украины.

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Хабатюк воевал в составе 252 батальона ВСУ. Он погиб 4 мая от осколочного ранения от взрыва мины во время выполнения боевого задания в Бахмуте.

На церемонию прощания пришли родные, боевые собратья, коллеги.

Алексей Хабатюк работал в сфере возобновляемой энергетики, работал в Госагентстве экоинвестиций, возглавлял Фонд целевых экологических инвестиций. В 2016-2021 годах работал в департаменте энергоэффективности "Нефтегаза".

В мае 2022 стал сержантом ВСУ.

  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Фото: Новини.LIVE
  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Фото: Новини.LIVE
  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Фото: Новини.LIVE
  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Фото: Новини.LIVE
  • Прощание с Алексеем Хабатюком 12 мая 2023 в Михайловском соборе Киева. Фото: Фото: Новини.LIVE
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Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб сотрудник Офиса Президента Украины. Алексей Титаренко находился в передовой Донецкой области.

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