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Простій підприємства через війну: чи зараховується стаж

12 липня 2023 00:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Простій підприємства через війну: чи зараховується стаж
Жінка рахує трудовий стаж. Фото ілюстративне: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

З початком повномаштабної війни чимало підприємств в Україні припинили, або призупинили свою діяльність. Відтак, більшість працівників змушені були йти у тривалі неоплачувані відпустки. Але питання залишається відкритим — чи зараховуватиметься страховий стаж для пенсії.

На це питання відповіли у Пенсійному фонді України.

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У Пенсійному Фонді Україні зазначають, якщо виплачується офіційно мінімальна заробітна плата (у розмірі 6 700 грн), то до стажу зараховується повний місяць. 

Якщо ж виплачується лише частина суми або її половина, то стаж зараховуватиметься пропорційно до суми внеску.

Вихід на пенсію у 2023 році

У Пенсійному фонді зазначають, аби вийти цьогоріч на пенсію у 60 років потрібно мати не менше ніж 30 років страхового стажу.

Нагадаємо, щорічно страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо людині цьогоріч виповнюється 60 років, але у неї менш як 30 рок ів необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 років за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Нагадаємо, деяким категоріям українців можуть припинити виплату пенсій та соцвиплат. З 1 вересня 2023 року Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб.

Також ми писали, що в Україні спростили механізм оформлення допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Водночас посилили вимоги і деякі категорії громадян не зможуть розраховувати на субсидії.

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