Простой предприятия из-за войны: засчитывается ли стаж

Женщина считает трудовой стаж. Фото иллюстративное: Google

С началом полномасштабной войны многие предприятия в Украине прекратили или приостановили свою деятельность. Следовательно, большинство работников вынуждены были уходить в длительные неоплачиваемые отпуска. Но вопрос остается открытым — будет ли засчитываться страховой стаж для пенсии.

На этот вопрос ответили в Пенсионном фонде Украины.

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В Пенсионном Фонде Украины отмечают, что если выплачивается официально минимальная заработная плата (в размере 6 700 грн), то в стаж засчитывается полный месяц.

Если выплачивается только часть суммы или ее половина, то стаж будет засчитываться пропорционально сумме взноса.

Выход на пенсию в 2023 году

В Пенсионном фонде отмечают, чтобы выйти в этом году на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа.

Напомним, ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Если человеку в этом году исполняется 60 лет, но у него менее 30 лет необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа.

Напомним, некоторым категориям украинцев могут прекратить выплату пенсий и соцвыплат. С 1 сентября 2023 г. Сбербанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи из числа внутренне перемещенных лиц.

Также мы писали, что в Украине упростили механизм оформления пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг. В то же время ужесточились требования и некоторые категории граждан не смогут рассчитывать на субсидии.